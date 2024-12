I dipendenti di Kadokawa vorrebbero essere acquisiti da Sony

Nelle ultime settimane si è parlato molto dell'affare Kadowaka-Sony, che potenzialmente cambierebbe in maniera importante gli equilibri economici, e nelle ultime ore si sono espressi anche i dipendenti del grande gruppo editoriale.

Kadokawa è un gruppo gigantesco che, tra le tante cose, possiede anche FromSoftware autore di Elden Ring (lo trovate su Amazon), e circa un mese fa è emersa per la prima volta la volontà delle due compagnie di unire gli sforzi.

Senza una dichiarazione ufficiale, ovviamente, Reuters aveva segnalato che Sony aveva rifiutato di commentare la notizia, mentre Kadokawa sosteneva semplicemente di non poter fare alcun commento al riguardo.

I fan non sembrano essere molto contenti di questa possibile acquisizione, ma le persone che lavorano in Kadokawa non la pensano così (come riporta VGC).

I dipendenti dell'azienda sembrano guardare con favore alla possibile acquisizione da parte di Sony, per via principalmente di un malcontento nato da problemi di gestione interna all'azienda.

Secondo quanto riportato da alcune fonti, l'insoddisfazione per l'attuale gestione da parte dell'amministratore delegato Takeshi Natsuno sembra essere un fattore chiave per il desiderio dei dipendenti di vedere concretizzarsi l'accordo tra Kadokawa e Sony.

Un dipendente anonimo ha dichiarato:

«Le persone intorno a me sono entusiaste della prospettiva di un'acquisizione da parte di Sony. [...] Questo perché c'è un certo numero di dipendenti che sono insoddisfatti dell'amministrazione Natsuno, che non si è nemmeno preoccupata di tenere una conferenza stampa dopo che le informazioni personali delle persone sono trapelate nel cyberattacco. Si aspettano che se Sony dovesse acquisire l'azienda, si libererebbero prima del presidente.»

Ovviamente non spetta al personale prendere la decisione finale riguardo l'accordo, ma senz'altro è un segnale interessante per capire come potrebbe andare a finire questa storia.

Kadokawa guarderà senz'altro alla propria soddisfazione e, a quanto pare, la possibile firma con Sony potrebbe arrivare in tempi relativamente brevi.