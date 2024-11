Kadokawa-Sony, anni di trattative e accordo imminente

Le voci su una possibile acquisizione di Kadokawa da parte di Sony tornano a farsi insistenti.

Alcuni giorni fa è emerso infatti che Sony Group Corporation sarebbe in trattative per acquisire Kadokawa Corporation, con quest'ultima che ha anche rilasciato un comunicato ufficiale.

In molti, specie i fan di Elden Ring, hanno infatti mostrato la loro tensione sull'accordo.

Secondo un nuovo report (via PlayStation Lifestyle), i due colossi sarebbero vicini a un accordo dopo anni di trattative, con una chiara divergenza iniziale sulle modalità della transazione.

Sony, secondo quanto emerso, avrebbe mostrato interesse esclusivamente per le divisioni dedicate agli anime e ai videogiochi di Kadokawa.

Questi due settori rappresentano il cuore pulsante delle sinergie possibili tra le due aziende, considerando il successo di Kadokawa nei contenuti animati e nella distribuzione di titoli di peso come quelli del franchise di Elden Ring.

Dall’altro lato, Kadokawa sembra aver insistito affinché l’acquisizione comprendesse l’intera azienda.

La richiesta di includere anche settori meno strategici per Sony potrebbe essere stata il principale ostacolo a un accordo negli anni scorsi.

Il report suggerisce che le due parti sarebbero ora più vicine che mai a un’intesa. Se confermata, l’acquisizione segnerebbe un passo decisivo per Sony, che amplierebbe la propria influenza nell’intrattenimento giapponese, integrando completamente i contenuti anime con il già florido ecosistema PlayStation.

Per Sony, ottenere accesso diretto alle IP di Kadokawa – sia nei videogiochi che negli anime – significherebbe consolidare il proprio dominio in due mercati strategici.

Allo stesso tempo, per Kadokawa, un’acquisizione completa potrebbe garantire risorse maggiori per espandere il proprio portafoglio e competere su scala globale.

Un’acquisizione di tale portata potrebbe ridefinire gli equilibri nell’intrattenimento globale, rafforzando ulteriormente la posizione di Sony come leader del settore.

Con le trattative in fase avanzata, non è escluso che Sony possa annunciare qualcosa di ufficiale già nei prossimi mesi, magari sfruttando vetrine di grande impatto come i The Game Awards o eventi dedicati all'animazione.