I fan From sono contro l'acquisizione Kadokawa-Sony

La notizia che Sony sarebbe in trattative avanzate con Kadokawa Group, proprietaria di FromSoftware, sta scuotendo il mondo videoludico.

Se l'acquisizione andasse in porto, il colosso giapponese potrebbe trasformare FromSoftware in uno studio first-party PlayStation, consolidando ulteriormente la propria posizione di leader nell’industria.

Tuttavia, questa prospettiva ha scatenato una reazione fortemente negativa da parte dei fan (via The Gamer).

Le voci suggeriscono che l'accordo potrebbe chiudersi nelle prossime settimane.

Un'operazione di questa portata gioverebbe sicuramente a Sony, ma il pubblico non sembra dello stesso avviso.

Sui social, in particolare sul subreddit dedicato a Elden Ring (gioco che trovate su Amazon), si leggono commenti infuocati contro la possibile acquisizione.

Un utente, Berem_, ha definito Sony "ladra", incitando la compagnia a lasciare FromSoftware libera.

Le risposte al post sono un coro di frustrazione: c’è chi teme che il controllo di Sony possa "rovinare" lo studio e chi invita i fan a opporsi con forza all’accordo.

Le preoccupazioni principali riguardano l'autonomia creativa dello sviluppatore. FromSoftware è sinonimo di innovazione e qualità, come dimostrato da titoli iconici quali Dark Souls, Sekiro ed Elden Ring.

Molti temono che Sony possa limitare questa libertà, puntando il dito contro la gestione di Bloodborne e Demon's Souls, due titoli esclusivi PlayStation che, secondo alcuni, non hanno ricevuto l’attenzione meritata in termini di aggiornamenti e supporto.

Un altro timore è la possibilità che i futuri giochi dello studio diventino esclusivi per PlayStation, tagliando fuori la vasta platea di fan su altre piattaforme.

«Vogliamo che FromSoftware rimanga com'è», ha scritto un utente, riassumendo il sentimento generale della community.

Non mancano, però, voci più ottimiste. Alcuni ritengono che l’acquisizione potrebbe non influire significativamente sulla creatività dello studio.

Tuttavia, il malcontento generale è evidente, e la sfiducia nei confronti di Sony è palpabile.

Se l'accordo dovesse davvero concretizzarsi, sarà interessante vedere come Sony gestirà una delle software house più amate e rispettate del panorama videoludico.

Per ora, il destino di FromSoftware rimane sospeso, ma una cosa è chiara: i fan non sono disposti a restare a guardare. Così come l'acquisizione potrebbe creare anche seri problemi a Nintendo.