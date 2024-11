Sony potrebbe acquisire Kadokawa, proprietaria di FromSoftware e Elden Ring

Una delle "fanta-acquisizioni" spesso più chiacchierate tra i fan dei videogiochi era il possibile ingresso di FromSoftware nella scuderia di PlayStation: quella che prima sembrava essere solo una suggestione di mercato potrebbe davvero attualizzarsi nelle prossime ore.

Secondo l'ultimo report di Reuters, Sony avrebbe iniziato le trattative per l'acquisizione di Kadokawa, il gigante giapponese che, tra le sue numerose compagnie, include proprio gli autori di Dark Souls e di Elden Ring.

L'obiettivo della casa di PlayStation sarebbe rafforzare la sua posizione nell'industria degli anime, dato che Kadokawa ha pubblicato diverse animazioni di grande successo con successiva espansione in franchise, come ad esempio Re:Zero.

Il fatto che questa potenziale acquisizione possa includere anche gli autori di Elden Ring (di cui trovate l'edizione completa su Amazon) sarebbe solo la classica "ciliegina sulla torta".

Ricordiamo che Sony possiede già attualmente il 14% delle azioni di FromSoftware, frutto proprio di un accordo precedente stretto tra i due gruppi, ma possiede attualmente anche il 2% della stessa Kadokawa.

Reuters segnala che Sony ha rifiutato di commentare la notizia, mentre Kadokawa sostiene semplicemente che non può fare alcun commento al riguardo. Il che sembrerebbe implicare che le trattative siano davvero in corso.

Se si dovesse raggiungere un accordo, Sony riuscirebbe non solo a rafforzare in modo impressionante la sua posizione nel mercato degli anime, ma si assicurerebbe anche uno dei team di sviluppo più apprezzati dagli appassionati.

Proprio come già accadde per Demon's Souls, potremmo tornare a vedere soulslike disponibili esclusivamente sulle console PlayStation: una prospettiva sicuramente interessante e su cui ci sarebbe da discutere.

In ogni caso, in assenza di ulteriori aggiornamenti, vi invitiamo a prendere come sempre il tutto con le dovute precauzioni: non appena ne sapremo di più, torneremo ad informarvi prontamente sulle nostre pagine.

Ricordiamo che nelle scorse ore sono state annunciate tutte le nomination per i The Game Awards, particolarmente importanti sia per PlayStation che per Elden Ring. Un'ulteriore conferma di come questo "matrimonio" potrebbe rivoluzionare anche il mercato videoludico.