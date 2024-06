I boss di Shadow of the Erdtree hanno deluso molti fan, ma non per la difficoltà

La lore di Elden Ring si è fatta particolarmente apprezzare dai fan non solo per via di dialoghi ben riusciti, ma anche per la spettacolarità delle sue cutscene che anticipavano battaglie decisamente impegnative contro i boss dell'Interregno.

Anche Shadow of the Erdtree, com'è ormai noto, ha proposto ai Senzaluce delle battaglie davvero complicate da portare a termine, portando anche a un'ondata di recensioni negative che solo nelle ultime ore sembra essersi finalmente placata.

Advertisement

Ma c'è tuttavia un aspetto che sembra non essere stato replicato rispetto all'avventura principale: come segnalato da TheGamer, diversi utenti si stanno infatti lamentando della quasi totale assenza di dialoghi e cutscene prima dei boss.

Perfino quelli che avrebbero dovuto essere tra i personaggi più importanti per la narrazione, come Rellana, non hanno alcun tipo di scena introduttiva prima della loro battaglia, così come altri boss che sembrano essere importanti per la trama di Elden Ring non sembrano avere dialoghi in Shadow of the Erdtree (lo trovate in bundle su Amazon).

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - Reddit.com

Alcuni appassionati fanno anche notare che alcuni boss non presentano nemmeno delle voci uniche, con suoni di morte generici dopo la loro sconfitta: ciò viene considerato un vero e proprio passo indietro, davvero difficile da spiegare dopo la cura maniacale della campagna principale di Elden Ring.

L'augurio della community è ovviamente quello di vedere implementate alcune di queste novità nel corso dei prossimi aggiornamenti, dopo che FromSoftware ha già promesso l'arrivo di patch per bilanciare al meglio la difficoltà.

Vedremo se effettivamente ci sarà spazio per una presentazione migliore: del resto, sono anche i dialoghi e le cutscene in grado di rendere i boss particolarmente memorabili, non solo l'elevato livello di sfida. Vi terremo informati non appena avremo novità in tal senso.

Nel frattempo, segnaliamo che Bandai Namco e FromSoftware non possono certo lamentarsi delle vendite di Shadow of the Erdtree, dato che il DLC ha già raggiunto oltre 5 milioni di utenti.