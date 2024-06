Shadow of the Erdtree ha raggiunto un altro traguardo sorprendente

Elden Ring: Shadow of the Erdtree è disponibile da pochi giorni, ma a quanto pare ha già toccato un traguardo davvero niente male per quanto riguarda il numero di copie vendute,

Il DLC del souls di FromSoftware (che trovate in bundle su Amazon) è infatti sulla bocca di tutti, com'è giusto che sia.

Advertisement

Questo, nonostante in molti si siano lamentati del livello di difficoltà "proibitivo" del contenuto scaricabile, tanto da dare il via anche a un'ondata di review bombing.

A quanto pare, però, sembra ciò non abba fermato i Senzaluce più temerari, pronti a tornare tra le lande del titolo Bandai Namco.

Come riportato anche su ResetEra, infatti, sono ben 5 milioni le copie vendute e quindi i giocatori che si sono imbarcati nella nuova avventura di Elden Ring: Shadow of the Erdtree.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Il post social di Bandai Namco, che trovate poco sopra, è abbastanza eloquente.

«Ai tanti che percorrono il sentiero lasciato dalla gentile Miquella va la nostra più sentita gratitudine», si legge nel post.

Ricordiamo che anche che Elden Ring Shadow of the Erdtree è diventato il DLC con le valutazioni più positive di sempre: è stato infatti da poco battuto il record di The Witcher 3 Blood and Wine, che poco non è.

Nella nostra recensione del DLC vi abbiamo spiegato che «si tratta di un contenuto post lancio di un'altra categoria, dalle dimensioni spaventose, che vi porterà via oltre trenta ore per scoprire ogni più recondito segreto e mistero. Sembra quasi di essere di fronte a una consistente estensione del gioco di base, come se a quell'opera magna mancasse ancora non un lungo capitolo, ma un intero tomo. Quello più difficile da affrontare, scoprire e assimilare; ma anche da amare incondizionatamente e infine concludere a malincuore.»

Infine, per i giocatori più pigri, di recente Bandai Namco offre un prezioso - anche se un po' scontato - consiglio per tutti coloro che desiderano cimentarsi in di Shadow of the Erdtree: ecco di cosa stiamo parlando.