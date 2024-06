Shadow of the Erdtree ora ha recensioni positive dai fan, dopo l'ultima patch

Il lancio di Shadow of the Erdtree, l'attesissima espansione di Elden Ring, ha diviso inaspettatamente la community per via di una difficoltà ritenuta molto al di sopra delle aspettative, perfino tenendo in considerazione che stiamo pur sempre parlando di un soulslike di FromSoftware.

Questa enorme difficoltà, insieme ad alcune critiche relative alle prestazioni su PC, ha causato un'ondata di recensioni negative inaspettata, che aveva portato la pagina ufficiale di Steam ad avere valutazioni complessive "Nella media": una dimostrazione di quanto la community di Elden Ring si fosse a tutti gli effetti spaccata in due.

Ma anche FromSoftware si è resa subito conto che evidentemente la difficoltà non era stata bilanciata nel modo corretto: è stata resa infatti tempestivamente disponibile una patch per aumentare gli effetti delle benedizioni dell'Albero Ombra, annunciando anche l'arrivo di ulteriori aggiornamenti per riequilibrare il livello di sfida.

Una gestione che ha evidentemente soddisfatto la community di Shadow of the Erdtree (lo trovate in bundle su Amazon), almeno a giudicare dalla pagina Steam ufficiale: la situazione è infatti cambiata notevolmente rispetto alle ultime ore, con le recensioni complessive che adesso sono "Perlopiù positive".

Adesso soltanto il 29% delle recensioni risulta essere negativo, almeno nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, fornendo dunque un chiaro segnale di come la community abbia profondamente rivalutato il lavoro di FromSoftware dopo una semplice patch rapida.

Il fatto che la valutazione complessiva non sia ancora diventata "Molto positiva" significa ovviamente che c'è ancora del lavoro da fare: le prestazioni continuano a essere molto ballerine, così come il bilanciamento non è ancora stato sistemato del tutto, per stessa ammissione di FromSoftware.

Ma in ogni caso, il "peggio" dovrebbe essere passato e anche i fan più scettici nelle ultime ore hanno voluto dare una seconda chance a Shadow of the Erdtree, affrontando le difficoltà a viso aperto — come forse avrebbero dovuto fare fin dal principio.

Nel frattempo, Bandai Namco e FromSoftware stanno già festeggiando un altro incredibile successo: in pochissimi giorni, il DLC di Elden Ring ha già venduto oltre 5 milioni di copie.