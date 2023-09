SEGA ha già cancellato il folle gioco di Creative, dopo un anno dall'annuncio

Proprio pochi istanti fa è arrivata la conferma ufficiale di una cancellazione a sorpresa: SEGA ha infatti annunciato di aver definitivamente interrotto lo sviluppo di Hyenas, nuovo ambizioso sparatutto multiplayer realizzato da Creative Assembly.

Una notizia decisamente inaspettata, se si considera che l'annuncio ufficiale era arrivato appena poco più di un anno fa: tutto ci si poteva aspettare, insomma, tranne una cancellazione così improvvisa.

Advertisement

Come riportato da VGC, il gruppo SEGA Sammy ha svelato questa decisione nell'ultimo briefing finanziario della compagnia, ammettendo di prevedere delle perdite per l'attuale anno fiscale.

La casa di Sonic the Hedgehog (potete prenotare Sonic Superstars in offerta su Amazon) spiega di aver dovuto prendere delle scelte difficili a causa degli scarsi profitti arrivati dai partner europei, non ritenendosi evidentemente soddisfatta delle prestazione della stessa Creative Assembly, noto per la saga di Total War, e scegliendo di cancellare con effetto immediato lo sviluppo di Hyenas.

Secondo quanto riferito da Andy Robinson di VGC, pare che lo sviluppo dello sparatutto che avrebbe dovuto essere "diverso" da tutti quelli visti fino a quel momento si sia rivelato particolarmente problematico. La decisione di cancellarne lo sviluppo dopo un solo anno, evidentemente, parla più di mille commenti.

Sega just cancelled Creative Assembly’s Hyenas. I heard its development was chaotic, but wow — Andy Robinson (@Andy_VGC) September 28, 2023

Ricordiamo che Hyenas avrebbe dovuto essere uno sparatutto con rapine ed estrazioni previsto su PC, Mac e console, sia next-gen che precedenti: vi lasciamo al trailer ufficiale, anche se ormai il titolo non sarà più realizzato.

Pare però che lo sparatutto di Creative Assembly non sia stata l'unica "vittima" di questa riorganizzazione interna: SEGA ha infatti confermato nello stesso briefing di aver cancellato anche altri giochi in sviluppo internamente. Di conseguenza, non sappiamo quali fossero dato che non erano stati mai annunciati.

Adesso l'editore dovrà riflettere accuratamente su quali titoli sviluppare in futuro, che non dovrebbero però più includere giochi in pixel art.

Proprio lo scorso agosto, la casa di Sonic aveva però fatto una manovra molto importante a livello finanziario, ufficializzando l'acquisizione di Angry Birds e di tutta Rovio.