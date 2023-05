Elden Ring non smette di vincere premi, per merito di Martin

Elden Ring è diventato il kolossal mediatico che è anche grazie al coinvolgimento di George R.R. Martin, che ha permesso al soulslike di From Software di stare saldamente al centro dei riflettori.

Il titolo che ha fatto anche sfaceli di vendite (tra cui Amazon) è riuscito anche a vincere numerosi premi.

Tra cui quello più importante come miglior gioco dell'anno sebbene, curiosamente, ne abbia perso altrettanti nei mesi.

Ma né le vendite, né i premi si stanno fermando realmente, perché Elden Ring continua a ricevere riconoscimenti.

Stavolta per merito proprio di quel George R.R. Martin che ha già aiutato il titolo ad ottenere le attenzioni mondiali.

Come riporta Polygon, infatti, il titolo di From Software si è aggiudicato il Nebula Award 2023 per la miglior scrittura in un videogioco.

Il premio è uno dei più ambiti per gli scrittori di fantasy e fantascienza, che si incentra principalmente sulle opere letterarie ma da un po' di tempo ha categorie dedicate alla drammaturgia su altri medium.

Per i videogiochi, quest'anno se lo aggiudicano proprio Hidetaka Miyazaki e George R.R. Martin per la creazione dell'avvolgente mondo di gioco di Elden Ring.

Questo è il primo Nebula Award per Miyazaki e From Software, ma il terzo per Martin a fronte di 14 nomination totali tra i suoi romanzi e racconti, raccolti in tutta la sua carriera.

E pensare che Martin neanche ha mai giocato Elden Ring, per un motivo preciso.

Questo intensifica l'immagine del videogioco come prodotto in grado di poter arrivare ad essere considerato un'opera a tutto tondo, anche grazie a riconoscimenti del genere.

Di sicuro ha dominato il mondo dei videogiochi per tanto tempo, al punto di creare delle vere e proprie leggende che ancora oggi fanno parlare di sé.

Un clamore mediatico che sicuramente tornerà ad aumentare quando il prossimo DLC verrà pubblicato, quell'atteso Shadow of the Erdtree di cui aspettiamo tutti notizie.