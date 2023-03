Horizon Forbidden West Burning Shores dice no a PS4

In occasione dei The Game Awards 2022 è stato confermato l’arrivo del primo DLC dedicato a Horizon Forbidden West, con un annuncio ufficiale da parte di PlayStation e Guerrilla.

I giocatori che hanno infatti potuto godere della nuova avventura di Aloy, lasciandosi immergere nelle avventure ambientate nell’Ovest Proibito, bramavano l’annuncio del contenuto scaricabile aggiuntivo.

Il DLC si chiamerà Burning Shores, un nome che salta spesso fuori nell’avventura principale, e vedrà la luce il prossimo 19 aprile 2023.

Ora, come riportato via PlayStation Blog, sembra proprio che il contenuto salterà la passata generazione di console PlayStation, dicendo sì solo a PS5.

L’espansione Burning Shore di Horizon Forbidden West sfrutterà la potenza di PS5 per rendere possibile questo nuovo viaggio.

Il game director Mathijs de Jonge ci offre le sue osservazioni sullo sviluppo: «per quanto riguarda il gameplay, la caratteristica più interessante è quella di poter giocare a 60fps. Personalmente ritengo sia uno degli aspetti più importanti, dato che si sposa alla perfezione con le fasi di combattimento del gioco: gli scontri con le macchine.»

«Quando ho sentito parlare la prima volta dell’SSD ultraveloce, non riuscivo quasi a credere che potesse vantare simili prestazioni, ma a quanto pare i tempi di caricamento ormai sono solo un ricordo. […] Come sviluppatore, i tempi di caricamento più veloci mi hanno aiutato molto in fase di revisione del gioco, potendo accedere a qualsiasi area senza tempi di attesa.»

E ancora: «In Horizon Forbidden West, per ogni cosa che decidevamo di aggiungere o migliorare dovevamo avere un piano alternativo di ottimizzazione su PS4. In Burning Shores ci siamo concentrati esclusivamente su PS5, quindi abbiamo potuto sbizzarrirci e siamo davvero entusiasti di quello che siamo riusciti a ottenere creando questa versione post-apocalittica di Los Angeles.»

