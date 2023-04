Horizon 3 potrebbe chiudere la trilogia, con un compianto personaggio centrale

Il primo DLC dedicato a Horizon Forbidden West, ossia Burning Shores, è disponibile a partire dalla giornata di oggi, 19 aprile.

I giocatori che hanno potuto godere della nuova avventura di Aloy, lasciandosi immergere nelle avventure ambientate nell’Ovest Proibito, bramavano da tempo l’arrivo del contenuto scaricabile aggiuntivo.

Il contenuto in questione, che ha saltato la passata generazione di console PlayStation, dicendo sì solo a PS5, promette infatti di portare nuove ore d’avventura nell’Ovest Proibito.

Ora, come riportato anche da VGC, sembra proprio che il finale del DLC possa aprire le porte a un vero e proprio Horizon 3, non ancora annunciato ufficialmente.

Questo articolo contiene spoiler della trama di Horizon Forbidden West e Horizon Forbidden West: Burning Shores. Proseguite a vostro rischio.

La conclusione dell’espansione di Horizon Forbidden West suggerisce infatti che il personaggio di Lance Reddick – attore scomparso alcune settimane fa – potrebbe assumere un ruolo centrale in un eventuale terzo capitolo della serie Horizon.

Burning Shores, uscito questa settimana, vede Aloy viaggiare tra le rovine di Los Angeles per rintracciare informazioni sull’antica razza progenitrice contro cui Aloy ha combattuto nel gioco principale.

Tuttavia, una volta completata la breve missione principale e tornati alla propria base, l’espansione sembra prepararci al terzo capitolo, incentrato su Sylen, il personaggio interpretato dal defunto Reddick.

In una conversazione durante la missione “Epilogo”, Sylens dice di aver trovato una pista nelle informazioni recuperate da Burning Shores che potrebbe portare a un’arma abbastanza potente da sconfiggere Nemesis, un’IA corrotta creata da Far Zenith, l’antagonista principale della serie.

Sylens rivela che dovrà rintracciare questa tecnologia e dice ad Aloy che non sarà in grado di farlo da solo, il che ci porta a ipotizzare che questo sia il motivo per cui l’uomo è rimasto fino alla fine di Forbidden West.

Sebbene non sia stato ancora annunciato un terzo capitolo della serie, nel 2020 VGC ha riferito che Guerrilla aveva pianificato una trilogia, cosa che il finale di Forbidden West Burning Shores certamente suggerisce.

Tuttavia, non è chiaro come il team adatterà la storia ora che Reddick è morto. L’attore ha interpretato Sylens in entrambi i giochi di Horizon e, sebbene compaia solo brevemente nell’espansione, il suo ruolo in un eventuale terzo gioco sembrerebbe essere significativo.

Restando in tema Horizon Forbidden West, il gioco ha visto tornare gli iconici Collilunghi: vediamo come scalarli per scoprire tutta la mappa nella nostra dettagliata guida del gioco.

Ma non solo: uno degli ultimi aggiornamenti del titolo Guerrilla ha reso molto più difficile abbattere le macchine in modalità stealth/furtiva.

Parlando di curiosità, avete visto anche che un fan davvero molto bravo ha realizzato una versione 2D delle avventure di Aloy realmente stupefacente?