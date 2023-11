Honkai: Star Rail regala codici per bonus gratis

Honkai: Star Rail ha da poco concluso il livestream relativo alla versione 1.5, anticipando le novità del prossimo aggiornamento, che verrà lanciato la sera del 14 novembre.

Oltre a nuovi personaggi ed eventi, Hoyoverse ha deciso di regalare codici relativi a Stellar Jade gratis e altro ancora.

Advertisement

Questo è avvenuto in concomitanza con le novità della prossima versione 3.2 di Genshin Impact, la cui uscita è ormai alle porte.

Come riportato anche da Polygon, la versione 1.5 ha mostrato i contenuti in arrivo, tra cui i nuovi personaggi Argenti, Huohuo e Hanya.

Oltre a questi, l'evento ha mostrato le novità che vedremo nel corso della patch. La storia segue la banda che si dirige in una parte spettrale e infestata del Luofu, piena di spiriti.

Poco sotto trovate i codici per le Stellar Jade, attivi solo fino alla fine della giornata di oggi, 3 novembre 2023:

JB9BE7K5RQY3

HT8BX7JL89Z7

6B9BFPK58Q3T

Questi codici scadranno infatti il 4 novembre alle 17 ora italiana, quindi usateli in fretta o vi perderete il bottino gratuito.

È possibile riscattare i codici nel gioco aprendo il menu e toccando le ellissi nell'angolo in alto a destra. Verrà visualizzata un'opzione "codice di riscatto" che potrete selezionare.

È anche possibile riscattare i codici online attraverso il sito web di Honkai: Star Rail. Per ottenere le ricompense è necessario selezionare il server corretto ed effettuare il login attraverso il portale.

Dovrete anche avere un UID funzionante per Honkai: Star Rail. Se non avete mai effettuato l'accesso al gioco in nessuna forma utilizzando il vostro account Hoyoverse, il sistema non funzionerà.

Ricordiamo che il debutto di Honkai Star Rail è stato semplicemente impressionante: in meno di un mese l'ultimo titolo degli autori di Genshin Impact ha infatti incassato oltre 100 milioni di dollari.

Un risultato che ha ripagato il duro lavoro del team di sviluppo: nella nostra recensione vi abbiamo infatti raccontato che il gioco in questione si è rivelato «una nuova sorprendente piccola gemma, rivelandosi molto di più di un semplice "Genshin Impact nello spazio"».