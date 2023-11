Genshin Impact 4.2 ha una data, con tante novità gratis

Genshin Impact è un gioco sicuramente ancora molto seguito, tanto che oggi sono state rese note le novità della versione 4.2 del noto titolo free-to-play.

Il gioco si è infatti imposto sul mercato anche soprattutto a una mole di aggiornamenti rilasciati a cadenza costante (potete mettere mano a tanti gadget a tema su Amazon).

Divers settimane fa sono infatti state rilasciate le novità della versione 4.11 di Genshin Impact, inclusi i bonus gratuiti.

Ora, come riportato via comunicato stampa, HoYoverse ha rivelato le ultime novità sulla versione 4.2 di Genshin Impact, in arrivo l'8 novembre.

In questa nuova versione, la missione dell'Archon di Fontaine raggiungerà finalmente il suo culmine, saranno disponibili due nuove aree da esplorare.

Ma non solo: Furina e Charlotte potranno essere aggiunte ai propri gruppi e ci saranno tanti altri eventi stagionali a cui partecipare.

Punti salienti della versione 4.2 di Genshin Impact "La maschera della colpa":

Il culmine della storia principale di Fontaine, con l'arrivo della più grande crisi che il viaggiatore abbia mai affrontato a Teyvat

Furina, l'Archon di Hydro, e Charlotte, la reporter eccezionale, diventano personaggi giocabili

2 nuove aree contenenti una torre alta, una foresta nebbiosa, un lago impetuoso e tante nuove missioni avventura da esplorare

Nuove esperienze ed eventi stagionali, tra cui una fantastica avventura con Freminet e un Mekapinguino, un nuovo evento dei Miconoidi e un evento di fotografia a Fontaine

