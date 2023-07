Honkai Star Rail, la patch 1.2 dell'erede di Genshin Impact vi regala Stellar Jade gratis

Dopo una lunga attesa, i fan di Honkai Star Rail potranno divertirsi con l'aggiornamento 1.2, che proseguirà la storia dei Trailbrazer e introdurrà diverse novità interessanti.

Il nuovo "erede" di Genshin Impact attualmente è disponibile solo su PC e dispositivi mobile, ma HoYoverse ha già confermato l'uscita su PS5 entro la fine dell'anno: in vista dell'uscita sulla console next-gen di casa Sony (che trovate in sconto su Amazon), varrà la pena di tenere d'occhio le ultime novità e, perché no, anche riscattare nuove Stellar Jade gratuite.

Il team di sviluppo vi permetterà infatti di riscattare fin da subito 600 Stellar Jade gratis per il vostro account, come compensazioni per la manutenzione dei server e per la risoluzione di alcuni bug.

La patch 1.2 vi permetterà anche di evocare due dei personaggi più attesi dai fan, aggiungendo altri due pericolosi membri degli Stellaron Hunters al vostro equipaggio: stiamo parlando naturalmente di Blade e Kafka, con quest'ultima che diventerà evocabile solo nelle prossime settimane.

La nuova versione introdurrà anche Alchemy Commission e Scalegorge Waterscape come nuove aree esplorabili nello Xianzhou Luofu, con tanto di nuove missioni Companionship per invitare Yukong e Kafka sul vostro treno spaziale.

A questo si aggiungeranno tanti nuovi eventi che vi permetteranno di vincere altre Stellar Jade gratuite, oltre a uno speciale bonus login con cui ottenere Special Pass per provare a evocare Blade, Kafka o altri personaggi futuri per i banner limitati.

Un'altra novità particolarmente interessante che vogliamo segnalarvi è l'introduzione del World 7 nel Simulated Universe, la modalità roguelike particolarmente apprezzata dai fan: trovate tutti i dettagli nel changelog ufficiale disponibile al seguente indirizzo.

Ricordiamo che Honkai Star Rail si è già rivelato un incredibile successo, in grado di incassare oltre 100 milioni di dollari in meno di un mese dall'uscita. E senza aver bisogno di alcun "aiuto" dalle console, dato che non è ancora disponibile su PS5.

Se siete curiosi di scoprire come si sia già rivelato uno dei migliori free-to-play disponibili sul mercato, sulle nostre pagine trovate la recensione di Honkai Star Rail.