Honkai Star Rail, l'erede di Genshin Impact è in arrivo su PS5

Dopo un eccellente lancio su PC e dispositivi mobile, Honkai Star Rail è ormai quasi pronto a fare il suo debutto anche su PS5, confermando il grande interesse di HoYoverse per gli utenti PlayStation.

A breve sarà dunque ripetuta la stessa operazione che contribuì al successo di Genshin Impact (trovate tanti gadget dedicati su Amazon): pur non avendo potuto garantire questa volta il lancio in contemporanea, gli sviluppatori si sono messi duramente al lavoro per garantire l'uscita nel più breve tempo possibile.

L'annuncio è arrivato sul palco della Summer Game Fest 2023, a pochi giorni dal lancio della versione 1.1 che ha visto l'introduzione di Silver Wolf come nuovo personaggio giocabile — ma che i fan avevano già potuto testare brevemente durante il tutorial iniziale dell'avventura.

Ed è proprio la Stellaron Hunter ad essere protagonista del nuovo trailer ufficiale, che ci anticipa nuovi personaggi in arrivo e svela un messaggio nascosto: "Codename: PS5", anticipando così che il filmato svelerà anche l'uscita sulla console next-gen di casa Sony.

L'uscita di Honkai Star Rail su PlayStation 5 è ufficialmente prevista entro la fine del 2023: di seguito troverete il trailer ufficiale in cui è stata svelata l'attesa finestra d'uscita su console.

Inizialmente HoYoverse aveva annunciato che il titolo sarebbe stato disponibile anche su PS4, ma il nuovo trailer lascerebbe intuire che tale versione potrebbe essere stata cancellata.

Al momento non è però arrivata alcuna conferma ufficiale in merito e resta comunque in piedi la possibilità che possa essere annunciata in un secondo momento, per quanto possa apparire un'ipotesi remota allo stato attuale.

Ricordiamo che il debutto di Honkai Star Rail è stato semplicemente impressionante: in meno di un mese l'ultimo titolo degli autori di Genshin Impact ha infatti incassato oltre 100 milioni di dollari.

Un risultato che ha ripagato il duro lavoro del team di sviluppo: nella nostra recensione vi abbiamo infatti raccontato che si è rivelato «una nuova sorprendente piccola gemma, rivelandosi molto di più di un semplice "Genshin Impact nello spazio"».