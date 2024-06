Hogwarts Legacy potrebbe introdurre anche una delle feature più richieste di sempre

Forse le novità di Hogwarts Legacy non sono ancora terminate: il team di sviluppo ha infatti ascoltato i feedback della community e pare stia prendendo in seria considerazione l'idea di aggiungere una delle feature più richieste fin dal lancio.

L'aggiornamento estivo, rilasciato ufficialmente nella scorsa giornata, ha infatti implementato diverse novità utili per i fan, ma con un'assenza che non è passata inosservata: nonostante sia passato più di un anno dal lancio, non vi è ancora alcuna traccia di un possibile New Game+.

Considerando che Hogwarts Legacy (lo trovate su Amazon) può incoraggiare diversi playthrough grazie alle diverse Case tra cui scegliere, l'assenza di una modalità che ci permetta di giocare fin dall'inizio con tutti i potenziamenti sbloccati dalla precedente avventura ha scoraggiato diversi fan dallo scoprire tutte le novità.

E molti utenti hanno prontamente sottolineato di essere rimasti delusi dall'assenza del New Game+ dall'update estivo, ma le cose potrebbero presto cambiare: con un post pubblicato sul proprio profilo X, il community manager Chandler Wood ha riacceso le speranze del pubblico.

«Abbiamo visto tutti i vostri feedback e richieste per il New Game+. Ci sono conversazioni in corso tra di noi. Per adesso non posso dire di più, ma vi stiamo ascoltando!»

Insomma, sembra proprio che Avalanche Studios ha sentito in maniera forte e chiara le tantissime richieste per l'introduzione di una modalità New Game+ e, se riusciranno a implementarla nel modo giusto, potrebbe trattarsi davvero della prossima novità in arrivo su Hogwarts Legacy.

Ovviamente bisognerà capire se farà parte della presunta Director's Cut, che secondo un report di Bloomberg sarebbe già in lavorazione, oppure se arriverà sotto forma di aggiornamento gratuito per le versioni attualmente disponibili, ma i fan possono in ogni caso iniziare a incrociare le dita.

Vi terremo prontamente aggiornati non appena ne sapremo di più: nel frattempo, se non avete ancora provato o scaricato l'aggiornamento estivo, potete vedere da vicino tutte le novità in un nuovo video ufficiale.