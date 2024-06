Hogwarts Legacy, l'aggiornamento estivo è in arrivo: ecco tutte le novità in video

Avalanche Software ha confermato ufficialmente la data d'uscita ufficiale del nuovo aggiornamento estivo di Hogwarts Legacy: sarà già disponibile per il download nella giornata di domani, ovvero il 6 giugno 2024.

Gli sviluppatori ci avevano già anticipato tutte le novità in arrivo con un'immagine riepilogativa caricata sul proprio profilo ufficiale su X: non si tratta di novità particolarmente rivoluzionarie, ma l'intento era quello di introdurre alcune delle feature più richieste dalla community per ringraziare i fan della fiducia.

Ovviamente tra le novità più interessanti ci sarà anche lo sblocco della quest di Hogsmeade per tutte le piattaforme, dopo il termine dell'esclusività per le versioni PlayStation (che trovate su Amazon) e che renderà possibile giocarla anche su Xbox, Switch e PC.

Ma tra le altre novità troviamo soprattutto l'inclusione della Photo Mode, la possibilità di resettare i propri punti talento e... permettere finalmente al protagonista di Hogwarts Legacy di sedersi.

Il tutto accompagnato da diversi contenuti cosmetici aggiuntivi per i più grandi fan della saga di Harry Potter: gli sviluppatori hanno svelato tutti i dettagli sull'update estivo in un nuovo video più approfondito e con un pizzico di umorismo, che vi allegheremo qui di seguito.

Pare che sfortunatamente il New Game+ non sia proprio nei piani del team di sviluppo, ma almeno queste piccole novità come la Photo Mode riusciranno a soddisfare chi si è trovato immerso in questo magico mondo videoludico.

Come anticipavamo in apertura, l'aggiornamento estivo sarà disponibile a partire da domani su tutte le versioni di Hogwarts Legacy: il video dovrebbe aver chiarito definitivamente che non ci saranno novità nascoste di alcun genere, ma terremo comunque d'occhio la situazione e vi informeremo tempestivamente se dovessero emergere ulteriori sorprese.

Il team di sviluppo ha lasciato intendere in più occasioni di essere già al lavoro su un potenziale sequel di questa avventura magica, che pare possa essere davvero next-gen a livello grafico.