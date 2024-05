Hogwarts Legacy svela tutte le novità dell'update estivo: ecco i dettagli

Dopo che nelle scorse ore era stato confermato l'arrivo di un aggiornamento estivo per Hogwarts Legacy, Avalanche Software ha deciso di uscire definitivamente allo scoperto con un po' di anticipo rispetto ai programmi, ma confermando effettivamente un reveal settimanale delle novità.

Gli sviluppatori hanno infatti deciso di premiare la fedeltà e la fiducia dimostrata dai giocatori di Hogwarts Legacy (lo trovate in offerta su Amazon) con alcune piccole novità aggiuntive, che saranno disponibili nel corso di questa estate.

Vi anticipiamo fin da subito che non sono feature particolarmente eclatanti, ma una delle novità più importanti riguarda sicuramente la missione di Hogsmeade: terminato il periodo di esclusività per le console PlayStation, presto diventerà giocabile anche per i fan su PC, Xbox e Switch.

Tutte le altre novità, prevalentemente cosmetiche, sono state riassunte in un'immagine pubblicata sul profilo X ufficiale di Hogwarts Legacy, che allegheremo qui di seguito:

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

La novità più importante riguarda sicuramente l'arrivo di una nuova modalità fotografica, che farà certamente le gioie di chi ama immortalare il proprio mago o strega insieme alle creature magiche più affascinanti.

Insieme alla già citata missione di Hogsmeade, un'altra novità di rilievo riguarda la possibilità di resettare i punti talento: una feature che dovrebbe consentirvi di provare altri potenziamenti, qualora abbiate avuto un ripensamento su uno degli upgrade disponibili.

A parte una ricetta per realizzare la pozione Felix Felicis, le altre novità sembrano essere prevalentemente cosmetiche: nello specifico si tratta degli occhiali indossati da Harry Potter, un outfit da prigioniero di Azkaban e nuove varianti per la scopa e l'Ippogrifo.

Niente New Game+ o altre novità particolarmente rilevanti, insomma, ma solo qualche piccolo omaggio per tutti coloro che vogliono ancora vivere le loro avventure su Hogwarts Legacy.

Al momento non è stata rilasciata una data d'uscita ufficiale, ma è stata confermata la release nel corso di questa estate: vi terremo informati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più.