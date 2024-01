Hogwarts Legacy, PlayStation perde i contenuti esclusivi

Quando Hogwarts Legacy è stato lanciato, i giocatori sulle piattaforme PlayStation hanno avuto la possibilità di giocare una missione esclusiva con relativi premi per il suo completamento. La breve storyline legata ad Hogsmeade, però, potrà essere scoperta presto anche da tutti gli altri giocatori che hanno acquistato il titolo di Warner Bros.

I tantissimi giocatori che hanno acquistato il titolo, perché Hogwarts Legacy è risultato essere il gioco più venduto del 2023, con delle cifre finali francamente difficili da immaginare, per quanto sia importante e nota la licenza di Harry Potter che si porta dietro.

I giocatori PlayStation hanno sicuramente avuto almeno un motivo in più per comprarlo, e che ora tutti potranno scoprire.

Come ha annunciato il team di sviluppo sui social, infatti, è finito il periodo di esclusività della missione legata ad Hogsmeade per le piattaforme PlayStation:

«Con l'avvicinarsi del primo anniversario di Hogwarts Legacy, volevamo far sapere alla nostra community che i contenuti esclusivi PlayStation di Hogwarts Legacy saranno disponibili su altre piattaforme entro la fine dell'estate», ha spiegato il team di sviluppo.

Non è chiaro se la missione di Hogsmeade sarà disponibile su tutte le piattaforme, la più recente Nintendo Switch inclusa, ma è probabile che l'espansione del contenuto sarà totale.

La buona notizia, per tutti quanti stavolta, è che il team di sviluppo ha promesso che arriveranno nuove funzionalità e aggiornamenti per il gioco. Si parlerà di DLC o solo aggiornamenti di vario tipo? Come sempre non ci resta che attendere.

Se volete cogliere l'occasione per recuperare Hogwarts Legacy, sappiate che potete recuperarlo su Amazon al miglior prezzo in ogni versione, stavolta con un pizzico di Hogsmeade in più.

Tutto questo mentre Warner Bros intende espandere ulteriormente il mondo videoludico di Harry Potter, con nuovi videogiochi che sono attualmente confermati per lo sviluppo.