Hogwarts Legacy è ancora un videogioco da (nuovi) record

Che Hogwarts Legacy sia stato un successo è noto, ma che a tanto tempo dall'uscita sia in grado di essere da record è comunque una sorpresa.

Titolo di cui si è parlato tantissimo e che ha venduto altrettanto, anche su Amazon dove il nuovo videogioco del Wizarding World è andato a ruba.

Advertisement

Già dalle prima settimane era chiaro che Hogwarts Legacy avrebbe fatto sfaceli, visto che si rivelò uno dei migliori titoli in Europa riuscendo a battere anche FIFA.

E se di recente la produzione si è portata a casa il risultato di essere stato il primo a battere Modern Warfare 2 quest'anno, adesso registriamo un altro risultato notevole.

Perché, molto semplicemente, Hogwarts Legacy è ancora il videogioco più venduto del 2023.

Come riporta Games Industry, infatti, il videogioco ambientato nel mondo di Harry Potter ha avuto i migliori incassi negli Stati Uniti e nel Regno Unito su PC e console durante il primo quadrimestre dell'anno.

Su PC, in particolare, Hogwarts Legacy ha generato guadagni di gran lunga maggiori rispetto ai suoi concorrenti, che sulla piattaforma sono stati Sons of the Forest e Valorant.

Negli altri mercati l'action adventure è riuscito a generare più valore monetario di Fornite e FIFA 23 che, insomma, non sono certo videogiochi noti per non essere redditizi, tutt'altro.

Aspettiamo di vedere cosa succederà nella seconda metà dell'anno quando, tra i tanti, un certo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom farà il suo esordio sul mercato.

Nel frattempo i complimenti vanno a Warner Bros per aver registrato un successo così importante.

Successo che, però, arriva con un dato molto indicativo e particolare: solo un videogiocatore su quattro ha portato a termine Hogwarts Legacy.

A proposito di vendite ci sono anche delle sorprese perché, in maniera un po' inaspettata, Dead Island 2 è risorto con successo con un bel volume di vendite.