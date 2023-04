Quanto pesa Zelda Tears of the Kingdom? Più di Breath of the Wild

L’ultima avventura dell’eroe Link potrà finalmente continuare con The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, in arrivo il 12 maggio in esclusiva su Nintendo Switch e Nintendo Switch OLED.

Il sequel dell'open world uscito su Switch diversi anni fa, che potete recuperare su Amazon a prezzo davvero notevole, è uno dei giochi più attesi dai fan.

Del resto parliamo di un gioco che ha letteralmente invaso le strade di Napoli, grazie alle edicole votive dedicate alla principessa Zelda.

Ora, però, è il momento di parlare d'altro, visto che sarebbe stato rivelato il peso effettivo del download di Tears of the Kingdom (via Nintendo Life).

Sembra che Nintendo abbia aggiornato ancora una volta le dimensioni del file sulla pagina ufficiale del gioco.

Non si tratterebbe più della versione digitale di un gioco più "grande" in assoluto della storia della console, visto che la Grande N avrebbe ridotto da circa 18 GB a circa 16 GB.

Gli elenchi dell'eShop negli Stati Uniti, in Giappone e in altre regioni rivelano che il download richiederà circa 15,9 GB di spazio libero.

Rispetto alla prima avventura di Link su Switch, The Legend of Zelda Breath of the Wild (14,4 GB), Tears of the Kingdom lo stacca di pochissimo, considerando anche altri giochi recenti come Xenoblade Chronicles 3 che occupano invece "solo" 14 GB circa.

Ad ogni modo, il record al momento lo detiene NBA 2K21, coi suoi mostruosi 41.6 GB.

Naturalmente, questo dato è ancora soggetto a modifiche da qui all'uscita del gioco, visto che la nuova avventura di Link per salvare i cieli e la terra di Hyrule è in arrivo il 12 maggio esclusivamente su Switch.

Nell'attesa di metterci sopra le mani, un nuovo spot televisivo live-action di Zelda TotK ha mostrato immagini del gioco mai viste prima.

Ma non solo: Tears of the Kingdom si è sì fatto vedere nuovamente di recente, ma forse Nintendo si è dimenticata di mostrare qualcosa del gioco.