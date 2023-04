Dead Island 2 è risorto con successo: le vendite sono ottime

Non era scontato che Dead Island 2 facesse un esordio convincente dopo il lungo silenzio dal suo annuncio ma, come riportano i primi dati, il titolo si può rivelare già un successo.

L'action con gli zombie da affettare è finalmente arrivato, anche in edizione super lusso su Amazon, ed ha convinto i giocatori alla fine della fiera.

Certo, quando fu annunciato l'ennesimo rinvio abbiamo cominciato un po' tutti a sperare male, perché era tantissimo tempo che Dead Island 2 mancava dalle scene.

Ma, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, il titolo si è invece rivelato una piacevole sorpresa. Ma anche un guadagno reale per Deep Silver e Dambuster Studios, a quanto pare.

Come riporta Gematsu, infatti, le vendite dal lancio sono state sorprendenti.

Dead Island 2 è stato lanciato per PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Epic Games Store il 21 aprile, e da allora le vendite hanno già superato il milione di unità.

In soli tre giorni, quindi, il titolo ha già toccato un traguardo importante.

Un successo che va a braccetto con l'interesse dei giocatori, come svelano gli altri numeri raccolti da publisher e sviluppatore:

11 milioni di ore totali giocate

28 milioni di giocatori morti in totale (oltre il doppio della popolazione di Los Angeles)

45 milioni di zombie tagliati a metà

756 milioni di arti di zombi tagliati via

1,1 miliardi di numero totale di zombi uccisi

Tutti abbiamo temuto che Dead Island 2 fosse dapprima vaporware, e poi che arrivasse sugli scaffali non proprio in forma, dopo uno sviluppo lungo, complicato e che non lasciava presagire nulla di buono. E invece, per una volta, siamo qui a raccontarvi di un happy ending, anche con i numeri ufficiali.

