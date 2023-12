Hideo Kojima parla del post-Konami: «Sono stato osteggiato da tutti»

Hideo Kojima è un nome che è stato per molti anni legato indissolubilmente a Konami, così come alle saghe di Metal Gear Solid e Zone of the Enders, per citare alcuni dei lavori fatti con la major nipponica. Eppure Kojima Productions è ormai realtà da anni e, dopo il successo di Death Stranding, il designer nipponico sta per tornare addirittura con una nuova IP.

Si tratta ovviamente di OD, il misterioso gioco sviluppato in collaborazione con Xbox che è stato svelato definitivamente a The Game Awards 2023. Non sappiamo esattamente come funziona, ovviamente, perché il breve teaser è stato accompagnato unicamente alle dichiarazioni di Hideo Kojima che l'ha descritto come qualcosa di "mai visto prima".

Come Death Stranding, quindi, è probabile che ci ritroveremo con la community videoludica divisa tra chi lo capirà e chi non lo capirà. Questi ultimi sono per altro la maggioranza, secondo Hideo Kojima, per quanto riguarda le reazioni al primo titolo di Kojima Production.

In ogni caso quella di Kojima è una storia di "rinascita " importante dopo la turbolenta fine del rapporto lavorativo con Konami. Una storia che, a quanto pare, non è stata affatto facile.

In un recente post sui suoi canali social, Hideo Kojima ha spiegato cosa significa per lui questo momento storico, come è stato ricominciare e cosa farà in futuro:

«Il motivo per cui sono indipendente e sostengo una carriera che duri tutta la vita è perché per me "creare cose" non è più un lavoro», esordisce Hideo Kojima nel suo post.

Per Kojima "creare cose è vivere", e pertanto non ha mai pensato e mai penserà ad andare realmente in pensione.

Ripercorrendo brevemente i suoi ultimi anni, Kojima racconta:

«Nell'industria dei videogiochi, sono pochissime le persone che sono riuscite a diventare indipendenti venendo da un importante studio di produzione di giochi, sia in Giappone che all'estero. Anche otto anni fa, quando ho fondato la mia azienda, sono stato osteggiato da tutti, compresi i miei colleghi, colleghi e parenti, che dicevano: "Non funzionerà mai!". Dicevano che sarebbe stato impossibile senza la forza finanziaria e organizzativa di un'azienda. Qualcuno però deve dimostrare che questo è un modo di pensare antiquato. Ai giovani creatori deve essere lasciata la libertà di scelta. Questo è uno dei motivi per cui continuo a "creare cose".»

La storia di Kojima Production è stata raccontata anche nel documentario Connecting Worlds che, dopo le prime proiezioni nei festival, arriverà anche in streaming pubblicamente.

E chissà se, come aveva dichiarato un tempo, Hideo Kojima troverà realmente un modo per lasciare la Terra in futuro dopo la fine della sua carriera.

