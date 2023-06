Hideo Kojima ha deciso che lascerà la Terra

Siamo abituati al genio visionario di Hideo Kojima, così come alle sue dichiarazioni a volte stravaganti, ma il fatto che voglia lasciare la Terra ci lascia comunque spiazzati.

In una dichiarazione che ci fa pensare subito ad un sequel di Death Stranding, che è sempre su Amazon nel caso ve lo stiate chiedendo, il game designer nipponico vuole fare sempre videogiochi ma... altrove.

Kojima sembra in un periodo di grande rivalutazione, anche stando a quanto dichiarato sui suoi precedenti lavori per cui non ha speso parole lusinghiere.

In un momento in cui, per altro, Hideo Kojima è ancora di più al centro delle attenzioni per via del docufilm a lui dedicato.

Proprio in occasione della presentazione di Connecting Worlds, il film che ripercorre la nascita di Kojima Productions e il processo di sviluppo (e l'uscita) di Death Stranding, il game designer nipponico ha commentato le sue intenzioni future (tramite VGC).

I progetti futuri di Hideo Kojima sono generalmente un mistero, i tanti progetti videoludici del suo studio sono a dir poco oscuri, ma sappiamo senz'altro dove Kojima vorrebbe essere nei prossimi anni.

Alla risposta "cosa vuoi fare in futuro?", Kojima ha risposto:

«Voglio andare nello spazio. Voglio andare nello spazio e creare un gioco a cui puoi giocare nello spazio... Quindi, per favore, qualcuno mi mandi nello spazio.»

Cosa significa fare videogiochi che si possano "giocare nello spazio" non è meglio definito, ma non abbiamo dubbi che Kojima potrebbe davvero trovare una meccanica di gioco dedicata ai viaggi interstellari.

Certo la sua volontà ci ricorda inevitabilmente Death Stranding, il cui seguito proporrà tanti personaggi inediti tra l'altro.

Nel frattempo Kojima potrebbe anche allenarsi con Starfield, così potrebbe trovare l'ispirazione per creare videogiochi nello spazio quando sarà lontano dalla Terra in mezzo alle stelle.