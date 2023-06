Death Stranding 2 avrà «tanti nuovi personaggi»: lo svela Kojima

Death Stranding 2 — o DS2, se preferite — promette di essere un progetto particolarmente ambizioso per Hideo Kojima, che vuole curare ogni singolo aspetto di questa produzione.

Il primo Death Stranding (lo trovate su Amazon) era sicuramente un esperimento coraggioso, ma il contesto della sua narrazione è riuscita ad anticipare i tempi e si è fatta apprezzare dal grande pubblico, soprattutto grazie alle scelte adottate per il casting.

E anche in questo caso, le interpretazioni ricopriranno un ruolo chiave in questa produzione, nonostante Kojima abbia già ammesso di aver scritto la storia esclusivamente per l'attrice Elle Fanning.

È infatti fondamentale che tutte le star siano in grado di risultare credibili nel loro ruolo per gli spettatori, anche e soprattutto per chi non giocherà il titolo in lingua originale.

Un aspetto su cui l'autore ha riflettuto nel suo profilo Twitter, ammettendo di avere già in mente l'idea di condurre personalmente i casting per i doppiatori in lingua giapponese, così da trovare le voci perfette per ogni personaggio.

E stando a quanto ammesso dallo stesso Hideo Kojima, Death Stranding 2 avrà «tanti nuovi personaggi», dunque ci vorrà tanto lavoro per riuscire a realizzare la migliore produzione possibile.

Insomma, come del resto era già evidente in occasione del trailer di lancio, DS2 non si limiterà semplicemente a proseguire la storia narrata nel primo capitolo, ma ci permetterà di scoprire personaggi inediti in un nuovo contesto.

Una trama su cui, come ormai è possibile aspettarsi da Kojima, al momento sappiamo davvero ben poco e toccherà attendere ulteriori approfondimenti al riguardo.

Al momento Kojima e tutto il suo staff continuano a essere al lavoro sulla produzione, svelando recentemente anche diverse sessioni in motion capture con le star più importanti.

Tra queste non poteva mancare naturalmente l'attrice Elle Fanning, che ha già ammesso come Death Stranding 2 sia già «la cosa più bella che abbia mai fatto».