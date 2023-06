Il genio di Hideo Kojima nel trailer del suo docufilm

Che Hideo Kojima ami il cinema è cosa nota, sebbene ora l'autore sarà protagonista di un docufilm a lui dedicato.

L'autore di Death Stranding, che trovate su Amazon, ha da sempre avuto una passione sfrenata per il grande schermo.

Mentre proprio Death Stranding diventerà un film, a quanto pare decisamente autoriale, Kojima si prepara ora a debuttare come "attore".

Il film, annunciato alcuni giorni fa, sarà un documentario incentrato proprio sul game designer. Poco sotto, trovate il trailer di HIDEO KOJIMA – CONNECTING WORLDS.

Il film sarà presentato in anteprima mondiale al Tribeca Film Festival di quest'anno, non a caso uno dei festival di cinema indipendente più famosi al mondo.

Ecco la descrizione ufficiale del progetto:

«"HIDEO KOJIMA – CONNECTING WORLDS" ti porta in un viaggio nella mente creativa del creatore di videogiochi più iconico del mondo. Con le apparizioni di artisti e creatori visionari come Guillermo del Toro, Nicholas Winding Refn, Grimes, George Miller, Norman Reedus, Woodkid, Chvrches e molti altri, questo documentario visivamente accattivante offre una rara visione dell'infanzia di Hideo Kojima e del suo processo creativo dal lancio del suo studio indipendente e alla creazione di Death Stranding.»

Il film - prodotto da PlayStation Studios, Kojima Productions e FILMWORKS - verrà proiettato per la prima volta il 17 giugno prossimo presso The Indeed Theater negli Spring Studios, mostrando la figura di Hideo Kojima come persona profondamente dedicata alla narrazione in ogni sua forma.

Speriamo quindi di poter vedere il docufilm presto anche noi, che sia al cinema o sul piccolo schermo.

Questo al punto che il suo Death Stranding è stato definito come un prodotto incomprensibile, secondo lo stesso designer, dalla maggior parte della gente.

Questo, sebbene in realtà Kojima sia davvero molto autocritico verso i suoi lavori, che considera spesso anche piuttosto dozzinali (incredibile, ma vero).

In ogni caso, il prossimo Death Stranding 2 promette grandi cose, inclusi nuovi personaggi che ci faranno sicuramente affezionare a loro un bel po'.