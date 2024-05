Hi-Fi Rush uscirà in versione fisica? Arriva la risposta

I giocatori (e non solo) hanno manifestato il loro forte disappunto per la decisione di Microsoft di chiudere quattro studi, tra cui Tango Gameworks.

La perdita di Tango ha suscitato particolare indignazione perché ha prodotto anche popolare gioco d'azione Hi-Fi Rush.

Ma, nonostante la sorte dello sviluppatore, il lancio della versione fisica di Hi-Fi Rush è salvo.

Via IGN US, Limited Run Games ha confermato su X che i suoi piani precedentemente annunciati per dare a Hi-Fi Rush una versione fisica sono ancora in corso.

«Secondo voi ce ne siamo dimenticati? A meno che non venga detto diversamente, Hi-Fi Rush è confermato!», si legge nel post.

Limited Run e Tango Gameworks hanno annunciato a febbraio che l'edizione fisica di Hi-Fi Rush sarà disponibile su Xbox Series X e PlayStation 5.

Per il momento, Limited Run non ha annunciato quando inizieranno i preordini per il gioco.

La sfortunata chiusura di Tango Gameworks non ha impedito a Matt Booty, capo degli Xbox Game Studios, di dire che «abbiamo bisogno di giochi più piccoli che ci diano prestigio e premi», entrambi aspetti sui quali Hi-Fi Rush ha risposto positivamente.

Hi-Fi Rush è ancora disponibile su Xbox Series X|S e PlayStation 5, ma le ultime vicissitudini mettono in chiaro il rischio che venga rimosso in un futuro neanche troppo lontano.

Ciò rende di fatto il prossimo lancio della versione fisica targata Limited Run il modo migliore per garantire che Hi-Fi Rush venga preservato.

Restando in tema, Sarah Bond, presidente di Xbox, ha provato a rassicurare i fan sulle recenti e clamorose chiusure di diversi studi di sviluppo.

Ma non è tutto: le recensioni Steam di Hi-Fi Rush sono cresciute a dismisura, poco dopo l'annuncio della chiusura di Tango Gameworks da parte di Xbox, ma questa volta va detto che il review bombing è positivo.