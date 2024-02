Hi-Fi Rush arriva su PS5, c'è una data!

Continua a delinarsi la lista dei giochi che Xbox vorrebbe portare su PS5 perché, con un leak di un video pubblicato in anticipo sui canali Bethesda, è stato confermato che Hi-Fi Rush arriverà sulla piattaforma PlayStation.

Phil Spencer aveva già confermato che quattro giochi Xbox sarebbero diventati multipiattaforma e, dopo l'evento della piattaforma gaming di Microsoft della settimana scorsa, la lista comincia a completarsi.

Giusto qualche ora fa abbiamo scoperto che Grounded e Pentiment arriveranno su Nintendo Switch, grazie agli annunci dell'ultimo Nintendo Direct Partner Showcase, e poco fa abbiamo avuto la conferma del terzo gioco Xbox che sbarcherà altrove.

Il video di cui abbiamo parlato in apertura, lanciato a questo indirizzo sul canale YouTube latino americano di Bethesda ma ora rimosso, mostrava evidentemente l'annuncio della data di uscita dell'action a ritmo di musica che ha conquistato gli utenti PC e Xbox.

Prima di essere rimosso, qualcuno è riuscito a fare degli screenshot condividendoli in rete, li potete trovare qui sotto:

Sappiamo quindi che Hi-Fi Rush arriverà il 18 marzo su PS5, dando quindi una potenziale nuova linfa vitale al titolo, in attesa di una conferma ufficiale da parte di Bethesda e Xbox.

A questo punto viene da chiedersi quale sarà la quarta esclusiva che diventerà multipiattaforma, per completare la lista menzionata da Phil Spencer di recente.

Tra le opzioni più valide, anche per le potenzialità che potrebbe avere nel diventare multipiattaforma per via della sua struttura, c'è Sea of Thieves, il cui mare potrebbe essere solcato da molti più videogiocatori. Vedremo cosa avrà deciso Xbox alla fine, mentre le valutazioni sono state molte in questo senso.

