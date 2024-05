Hi-Fi Rush colpito da review bombing... positivo

La notizia della chiusura di Tango Gameworks da parte di Microsoft è stata un colpo basso per community, viste le opinioni del pubblico su Hi-Fi Rush.

Pur non essendo uno dei migliori best-seller dello scorso anno, il gioco non è mai stato considerato un fallimento.

Del resto, Aaron Greenberg - vice presidente di Xbox e responsabile del marketing - aveva commentato l'uscita e le performance di Hi-Fi Rush con parole di entusiasmo.

Ora, come riportato su ResetEra, sembra che i fan abbiano deciso di far sentire la loro voce, attuando un review bombing - questa volta positivo - verso il titolo in questione.

Il direttore esecutivo e consulente del settore dei videogiochi presso Circana Mat Piscatella ha infatti fatto notare che le recensioni Steam del gioco sono cresciute a dismisura, poco dopo l'annuncio della chiusura di Tango.

Questo sta a significare che, al momento in cui scriviamo, Hi-Fi Rush ha raggiunto il 97% di recensioni positive.

Un trionfo, praticamente, e siamo certi che il bombardamento di review positive continuerà anche nei prossimi giorni.

Ciò fa capire ancora una volta, come se ce ne fosse bisogno, quanto l'action game di Tango sia apprezzato dalla community di giocatori e quanto la chiusura dello studio di sviluppo sia stato un atto scellerato nei confronti di un team davvero talentuoso.

Del resto, neanche l'uscita su PS5 è servita per dare una spinta considerevole al titolo, al punto di non dare a Xbox e Microsoft l'occasione di per pensarci su due volte.

Vero anche che in queste ore Sarah Bond, presidente di Xbox, ha provato a rassicurare i fan sulle recenti e clamorose chiusure di diversi studi di sviluppo.

Ad ogni modo, se vi va di omaggiare Hi-Fi Rush in qualche modo, sappiate che la splendida colonna sonora è arrivata anche su Amazon con dei bellissimi vinili da collezione.