Helldivers 2 svela due nuovi stratagemmi, ma potrete sbloccarne solo uno

Arrowhead continua a sperimentare nuovi modi di rendere partecipe la community di Helldivers 2 al destino in continuo mutamento del suo universo di gioco, con l'intenzione di rendere a tutti gli effetti i giocatori come veri protagonisti della storia.

La sorprendente esclusiva PS5 (che trovate su Amazon) si è rivelata uno dei più grandi successi a sorpresa di questo 2024, grazie soprattutto a un gameplay divertente e che incoraggia i suoi utenti a collaborare verso un unico obiettivo: difendere la democrazia controllata dalle minacce della galassia.

Advertisement

Gli sviluppatori hanno già ammesso di voler rendere Helldivers 2 «il miglior live service che abbiate mai giocato», ma per riuscirci servono anche scelte coraggiose: una di queste è stata presa proprio nelle scorse ore, con gli ultimi ordini particolarmente ambiziosi.

Come segnalato da PCGamesN, il game master ci sta chiedendo di scegliere quale pianeta liberare per primo, offrendo la possibilità di provare anche due nuovi stratagemmi: le mine anti-tank e un lanciarazzi a esplosione aerea.

In base al pianeta che verrà liberato per primo, Helldivers 2 ricompenserà i giocatori con quello specifico stratagemma, il che significa che l'altro potenziamento verrà a tutti gli effetti rimosso dal gioco.

Una scelta decisamente fuori dal comune, che ovviamente sta già facendo discutere la community: i fan sono infatti divisi tra chi sta apprezzando una scelta così decisiva e chi invece sottolinea che, di fatto, questo renderà impossibile poter accedere a dei contenuti di gioco dopo la risoluzione degli ordini.

Il community manager è comunque intervenuto sul server Discord ufficiale, sottolineando che Arrowhead sta ascoltando come sempre i feedback della community e che questo è un esperimento dal quale «imparerà» per il futuro, a prescindere da come terminerà la sfida. Che, a tal proposito, sembra molto probabile che si concluderà in favore del lanciarazzi a esplosione aerea.

I feedback potrebbero perfino convincere gli sviluppatori ad aumentare un giorno le squadre di gioco, portando i team di Helldivers 2 a superare i 4 giocatori. Tuttavia, se mai accadrà, sarà in un giorno molto distante.

Secondo alcune voci di corridoio, Helldivers 2 potrebbe perfino arrivare su Xbox, dopo che Phil Spencer aveva svelato di voler vedere l'esclusiva PlayStation sulla propria console.