Helldivers 2 potrebbe allargare le sue squadre a oltre 4 giocatori, ma non a breve

Helldivers 2 è sicuramente uno dei migliori giochi da affrontare insieme a degli amici fidati: allo stato attuale, Arrowhead permette di diffondere la democrazia nella galassia con team che includono fino a 4 giocatori in contemporanea, uniti nel completare le stesse missioni.

L'enorme successo ottenuto dall'esclusiva PS5 (che trovate su Amazon) ha però spinto alcuni giocatori a domandarsi se in futuro potessero esserci dei piani per espansioni, magari per accogliere anche 6 oppure 8 giocatori nella stessa squadra.

Una riflessione comprensibile, dato che l'evoluzione delle missioni e del gameplay potrebbe portare a sfide sempre più impegnative da portare a termine nell'universo di Helldivers 2.

Come segnalato da PCGamesN, i fan hanno deciso di chiedere al community manager di Arrowhead sul server Discord ufficiale se effettivamente fosse nei piani del team un'espansione delle squadre in-game, ricevendo una risposta che lascia aperta la possibilità:

«In breve: non lo so. Ma so che se dovessimo mai prendere questa strada, ci sarebbe tanto lavoro da fare. Se mai si dovesse fare (e non ne sono sicuro), sarebbe in un futuro distante».

Insomma, per quanto ovviamente il community manager sia stato cauto nella sua risposta, non ha escluso a prescindere che Arrowhead un giorno possa davvero seguire questa strada.

Chiaramente ci saranno diversi fattori da tenere in considerazione, come il bilanciamento e l'effettiva utenza attiva: oggi Helldivers 2 ha infatti una fortissima base di utenti, ma trattandosi di un service game la situazione è sempre in continua evoluzione.

In ogni caso, almeno ipoteticamente può essere molto interessante iniziare a immaginare come potrebbero essere gestite le combinazioni di Helldiver e stratagemmi con squadre più ampie. Se avete anche voi questo desiderio, iniziate a incrociare le dita.

Di sicuro, il team di sviluppo non ha mai nascosto le sue ambizioni: Arrowhead ha ammesso che vuole rendere Helldivers 2 «il miglior live service che abbiate mai giocato». Anche se non tutte le richieste dei fan potranno essere soddisfatte, come ad esempio il transmog.

L'esclusiva PS5 si è rivelata un successo così grande da aver spinto Phil Spencer a desiderarne l'uscita su Xbox: secondo alcune voci di corridoio, forse le trattative sono già iniziate.