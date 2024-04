Helldivers 2 vuole diventare «il miglior live service che abbiate mai giocato»

Si può ormai dire senza timore di smentite che Helldivers 2 è stata una delle più grandi sorprese del 2024, grazie anche a una gestione degli aggiornamenti che propone un mondo dinamico e in continua evoluzione, con missioni diverse da portare a termine stabilite da un "game master".

Ma nelle ultime settimane sono arrivati anche tanti nuovi contenuti aggiuntivi, che come spesso accade in produzioni di questo tipo hanno causato diverse discussioni nelle community online.

Dopo essersi infatti prevalentemente concentrati sui pregi, ora molti fan stanno sottolineando i presunti difetti del gioco, riservando critiche in particolar modo non solo sul bilanciamento — ad esempio con le fiamme che uccidono istantaneamente gli Helldiver — ma anche alle spiegazioni sul perché non arriverà mai il transmog, ad onor del vero effettivamente poco convincenti.

Critiche che gli autori di Helldivers 2 (lo trovate su Amazon) stanno prendendo molto a cuore: come segnalato da MP1st, il CEO di Arrowhead è intervenuto direttamente sul forum Reddit del gioco, spiegando che il team sta cercando di trovare il giusto equilibrio e realizzare la migliore esperienza live service possibile per gli utenti.

«Vogliamo realizzare il meglio dell'industria e stiamo calibrando i nostri sforzi tra il sistemare [bug] e [l'aggiunta di] nuovi contenuti. È facile dire "aggiustate e basta, senza aggiungere" ma la realtà della competitività di questa industria è che dobbiamo fare entrambe le cose per rimanere rilevanti. Lo stiamo capendo, le richieste e le aspettative per il nostro studio sono elevate, tutti gli occhi sono su di noi, ma abbiamo un solo obiettivo: rendere questo il migliore live service che abbiate mai giocato. Dobbiamo solo trovare il nostro passo e il giusto equilibrio. È un argomento caldo per il nostro studio, e vi chiedo scusa per gli errori sciatti che abbiamo fatto di recente».

Il CEO spiega anche che non c'è mai stata alcun tipo di pressione od obbligo da parte di Sony: ci sono ottimi rapporti tra le due compagnie, ma la casa di PlayStation ha lasciato sempre libera Arrowhead di fare ciò che ritiene opportuno per migliorare Helldivers 2, pur ovviamente discutendo e condividendo eventuali obiettivi da raggiungere.

Insomma, se fate parte dei fan rimasti frustrati dal bilanciamento di Helldivers 2, gli sviluppatori vi chiedono solo un pochino di pazienza in più: vedremo se effettivamente la produzione di Arrowhead diventerà davvero un live service di cui continueremo a parlare a lungo.

Restando in tema di errori, alcuni fan hanno scoperto un metodo per farmare facilmente Super Crediti a spese delle missioni di altri giocatori: un trucco assolutamente "antidemocratico" che Arrowhead vuole sistemare al più presto.