Helldivers 2 sta nuovamente crollando su PC

Helldivers 2, lo sparatutto multigiocatore di Arrowhead, è il gioco PlayStation venduto più velocemente di sempre: tuttavia, nonostante il successo iniziale, i numeri di Steam continuano a diminuire, scendendo a circa il 10% del suo picco di 458.709 giocatori contemporanei di tutti i tempi.

Sia l'edizione PS5 (che trovate su Amazon) che quella PC, si sono infatti rivelate essere un successo notevole, sebbene le cose sembra siano repentinamente cambiare.

Come riportato da Victoria alla fine di maggio, SteamDB ha mostrato che il picco di Helldivers 2 era sceso del 64% a 166.305 giocatori.

Ora, il gioco è sceso di nuovo al 35%, calando a una media di 30 giorni di 41.860 giocatori contemporanei su Steam (grazie, Eurogamer).

Naturalmente, questo numero rappresenta solo i giocatori su Steam e, dato che il gioco è pubblicato da Sony, ci saranno molti altri soldati a salvare il mondo su PS5.

Tuttavia, una litania di errori da parte di Sony - a partire dalla famigerata debacle del PSN che ha avuto inizio all'inizio dell'anno - non solo ha portato a una serie di recensioni negative da parte di una community delusa, oltre ad aver anche visto il gioco ritirato dalla vendita in 177 paesi in cui il PSN non era disponibile, costringendo Sony a fare marcia indietro sui suoi piani.

Speriamo in ogni caso che Helldivers 2 possa risollevarsi su PC già nel corso dell'estate, sebbene il team di Arrowhead si prenderà un periodo di meritato riposo estivo, anche se questo non significa che il gioco sarà abbandonato del tutto.

Ma non solo: Johan Pilestedt ha spiegato che Helldivers 2 rimarrà online «per sempre», rivelando che ha anche un piano, ossia rimpiazzare il Game Master con una IA.

Infine, parlando di curiosità, il mantello che "celebra" il review bombing di Helldivers 2 è già pronto per il lancio, ma il team sta ancora aspettando l'occasione giusta per rilasciarlo.