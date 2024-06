Helldivers 2, che fine ha fatto il mantello del review bombing? Risponde Arrowhead

È ormai passato più di un mese da quando il "caso PSN" ha colpito Helldivers 2: l'obbligo di un account sul PlayStation Network per continuare a giocare al fenomeno di Arrowhead ha scatenato un movimento di protesta incredibile, con un'ondata di recensioni negative così rumorose da costringere Sony a fare dietrofront.

Un evento che secondo gli sviluppatori andava celebrato a dovere, dato che ha dimostrato l'unità della community: per questo motivo, l'idea era immortalare il grafico delle recensioni negative su Steam — che mostrava diverse linee arancioni verso il basso — sotto forma di un nuovo design per un mantello indossabile.

Johan Pilestedt, creative director di Helldivers 2 (che trovate su Amazon), aveva mostrato per la prima volta una piccola anteprima di questo mantello oltre un mese fa, eppure da allora non se ne è saputo più nulla.

Fortunatamente, è stato lo stesso creative director a dare alla sua community un aggiornamento nello scorse ore: come segnalato da Game Rant, in un post separato sul suo profilo X, Johan Pilestedt ha tranquillizzato i fan e sottolineato che il mantello è già pronto, almeno a livello interno.

L'unico motivo per cui non è stato ancora reso disponibile è che, a quanto pare, Arrowhead vuole trovare il momento giusto per rilasciarlo: evidentemente il team ha dei piani in merito, anche se ancora non è dato sapere quali essi siano.

C'è da dire che la finestra giusta per rilasciare il mantello probabilmente è già stata mancata, ma con le modalità giuste ci sarà ancora spazio per celebrare degnamente la community per quello che comunque è stata una dimostrazione di grande collaborazione.

In attesa di scoprire quando sarà possibile indossare questo nuovo mantello "democratico", il nuovo CEO di Arrowhead ha già anticipato che Helldivers 2 non avrà mai una modalità campagna, in quanto sarebbe come creare un gioco totalmente diverso.