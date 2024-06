Helldivers 2 va in "vacanza", ma Arrowhead tranquillizza i fan

Dopo diversi mesi di aggiornamenti costanti fin dal lancio, i fan di Helldivers 2 dovrebbero iniziare a non aspettarsi troppe novità nelle prossime settimane.

Tutta "colpa" dell'estate e del relativo periodo di ferie, con diversi sviluppatori che stanno per prendersi delle meritatissime vacanze, come ammesso dallo stesso team nel server Discord ufficiale (via VideoGamer).

Il CEO Shams Jorjani ha infatti sottolineato ai fan di Helldivers 2 (trovate tanti prodotti a tema su Amazon) che tutti gli sviluppatori hanno diritto a 6 settimane di vacanza ogni anno e che «l'estate viene presa seriamente».

La maggior parte degli sviluppatori, in altre parole, prenderà queste settimane di ferie proprio durante le vacanze estive: tuttavia, questo non significa che Helldivers 2 sarà abbandonato, ma solo che non dovrebbero esserci grossi aggiornamenti.

Il community manager è infatti intervenuto sottolineando che Arrowhead non chiuderà i battenti ed Helldivers 2 continuerà ad essere supportato, ma entrerà in uno stato di «semi-siesta».

In altre parole, ci saranno abbastanza sviluppatori attivi per poter mantenere attivo il gioco, ma senza grandi rivoluzioni o novità imminenti che possano rappresenta una minaccia per la Democrazia Controllata della Super Terra.

C'è da dire che il team di sviluppo aveva già anticipato che sarebbe presto arrivata una brusca frenata per gli aggiornamenti: nelle scorse settimane, Arrowhead aveva sottolineato che questo ritmo era «impossibile» da poter portare avanti nel breve periodo.

Chissà se per ingannare l'attesa potrebbe essere proprio questo il momento giusto di rilasciare il mantello che "celebra" il review bombing di Helldivers 2: il director ha ammesso che è già pronto per il lancio, ma che il team sta ancora aspettando l'occasione giusta.

Ad ogni modo, anche quando finirà il periodo di vacanze estive, i fan non dovrebbero aspettarsi rivoluzioni particolarmente eccessive o nuove modalità: il CEO ha infatti chiarito che non vedremo mai alcun tipo di modalità campagna, dato che sarebbe come creare un gioco nuovo.