Helldivers 2 potrebbe durare per sempre, grazie alle IA

Lo studio di Helldivers 2 spera di portare avanti il gioco per sempre, anche se gli sviluppatori saranno costretti ad andare avanti.

Sia l'edizione PS5 (che trovate su Amazon) che quella PC, si sono infatti rivelate essere un successo non indifferente.

Parliamo infatti di un gioco che, dal punto di vista delle vendite, ha davvero ottenuto numeri fuori scala.

Ora, in un recente scambio sul server Discord ufficiale del gioco (via GamesRadar), è stata posta una domanda a Johan Pilestedt, CEO di Arrowhead Studios, sviluppatore di Helldivers 2.

La domanda era semplice: i giocatori delle regioni in cui il gioco non è attualmente disponibile per l'acquisto a causa della controversia sul collegamento dell'account PSN perderanno mai l'accesso a Helldivers 2 se lo possiedono già?

La risposta è stata chiara: «Se avete acquistato il gioco, potrete giocarci per sempre».

Ma “per sempre” è un tempo lungo nello sviluppo di un gioco, e Pilestedt è stato interrogato da un altro giocatore: intende davvero "per sempre” o solo “fino alla chiusura dei server”?

Pilestedt ha quindi detto che Helldivers 2 rimarrà online «per sempre, se potrò scegliere», rivelando che ha anche un piano per far sì che ciò accada, ossia rimpiazzare il Game Master con una IA.

Anche se Arrowhead fosse costretta a “chiudere” lo sviluppo del gioco per passare a un nuovo progetto in futuro: «Costruiremmo l'automazione del Game Master e altre funzionalità».

Attualmente, il Game Master galattico Joel è colui che tira le fila dei vari conflitti di Helldivers 2.

Con l'automazione delle IA che aiuta a gestire cose come gli Ordini Maggiori, Helldivers 2 potrebbe teoricamente andare avanti per molto, molto tempo.

Per ora, in ogni caso, si tratta di pura utopia (che dal canto nostro speriamo non accada, vista l'importanza sempre e comunque di una mente umana a governare il tutto).

Nella nostra recensione vi abbiamo infine spiegato che «Helldivers 2 non è affatto un brutto gioco, anche se non il capolavoro che molti stanno urlando ai quattro venti, [...] anche se sicuramente ben congegnato – specie se giocato in compagnia – e dotato di un gameplay quasi mai noioso, anche se per raggiungere i fasti di grande classico dovrà ancora percorrere molta strada davanti a sé. Così com'è, infatti, Helldivers 2 è "solo" un divertente sparatutto multigiocatore palesemente ispirato a Starship Troopers.»