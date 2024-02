Helldivers 2 presto potrebbe essere giocato come uno stealth

Helldivers 2 si è rivelato uno dei giochi multiplayer più divertenti usciti nell'ultimo periodo: la giusta coordinazione è fondamentale per riuscire a diffondere la democrazia nella galassia costruita da Arrowhead.

L'esplosivo sparatutto pubblicato su PC e PS5 (trovate la versione console su Amazon) promuove in particolar modo la giusta combinazione di strategia e aggressività, ma presto potrebbe favorire anche chi preferisce un approccio più tattico e cauto, con più opzioni per un gameplay stealth.

Advertisement

Su X i giocatori hanno infatti fatto notare al CEO e Creative Director una clip gameplay che dimostra come Helldivers 2 possa effettivamente essere giocato in simil stealth, riuscendo a far fuori i nemici prima che un'orda possa accorgersi della nostra presenza.

In risposta, il director ha fatto notare di essere più che consapevole di quanto fosse utile e divertente questa opzione, lasciandosi però scappare un'informazione molto interessante:

«Durante i test di gioco utilizzavo cartucce subsoniche e soppressori e lo facevo spesso».

Come fa giustamente notare Dexerto, le cartucce subsoniche e i soppressori non sono attualmente disponibili su Helldivers 2 e, considerando la risposta entusiasta del CEO di Arrowhead, è difficile immaginare che siano stati cancellati.

Queste opzioni per armi più silenziose dovrebbero dunque plausibilmente essere integrate in un futuro aggiornamento di gioco: se fosse così, probabilmente il team di sviluppo potrebbe aver preferito introdurle solo dopo essersi assicurata che i giocatori avessero familiarità con lo stile di gioco.

Potrebbe dunque essere in arrivo un vero e proprio "stealth update" in grado di cambiare totalmente lo stile di gioco di molti Helldiver: teniamo dunque d'occhio le novità in arrivo per lo sparatutto pubblicato da PlayStation Studios.

Se invece continuate a preferire un gameplay più aggressivo, niente panico: tra le novità in arrivo potrebbero esserci anche i mech.

Gli sviluppatori nel frattempo stanno continuando a risolvere i problemi legati all'accesso ai server: dopo aver già ampliato la capacità a 700mila utenti massimi, proprio poche ore fa sono stati potenziati ulteriormente per accoglierne 800mila.

Il successo ottenuto da Helldivers 2 è sicuramente sorprendente per tantissimi motivi: non solo perché neanche lo stesso team si aspettava una tale accoglienza, ma anche in quanto l'engine usato per svilupparlo è stato tecnicamente "ucciso" da ben 6 anni.