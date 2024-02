Helldivers 2 potrebbe presto ricevere i mech, e non solo

Sony ha lanciato da poco lo sparatutto online multipiattaforma Helldivers 2 su PC e PlayStation 5, sebbene è già tempo di parlare dei nuovi contenuti in arrivo.

L'edizione PS5 (che trovate su Amazon) e quella PC, grazie anche a un prezzo di lancio concorrenziali, hanno infatti dalla loro un numero di giocatori realmente sorprendente.

Nella nostra recensione vi abbiamo del resto spiegato che «Helldivers 2 è "solo" un divertente sparatutto multigiocatore palesemente ispirato a Starship Troopers. E troppo male non è.»

Ora, dopo che il CEO di Arrowhead ha spiegato che Helldivers 2 non avrà mai alcuna modalità PvP per limitare il più possibile la tossicità online, sembra però che possano presto arrivare i mech, e non solo.

Come riportato anche da GamesRadar, infatti, i giocatori di Helldivers 2 si aspettano presto nuove aggiunte allo sparatutto del momento, sperando che siano legate ai mech e a una nuova fazione.

Come evidenziato da Rock Paper Shotgun, sembra che Arrowhead abbia intenzione di reintrodurre nel sequel la fazione degli Illuminati direttamente dal primo Helldivers.

Questa teoria non è ancora stata confermata, ma deriva da alcune notizie trasmesse nel gioco che menzionano cose come "avvistamenti di Illuminati", riferendosi alla suddetta fazione nemica.

Un indizio un po' più concreto proviene da uno sviluppatore di Arrowhead: sul server Discord ufficiale di Helldivers 2, il dev fornisce un aggiornamento sullo stato dei mech nel gioco.

«I mech sono pronti a partire da un po'», rivela lo sviluppatore. «C'è ancora qualche rifinitura aggiuntiva in corso da parte di persone che non possono assistere a causa di problemi del server».

La seconda parte del messaggio fa quindi pensare che i mech possano un giorno arrivare in Helldivers 2.

Nel mentre, altri fan di Xbox hanno lanciato una petizione diretta a PlayStation per cercare di convincerli a portare Helldivers 2 su Xbox Series X|S.