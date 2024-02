Se prima non riuscivate a giocare a Helldivers 2, ora potete

Sony ha lanciato da poco lo sparatutto online multipiattaforma Helldivers 2 su PC e PlayStation 5, sebbene da settimana molti giocatori hanno lamentato di non poter giocarci, lato server assenti.

Sia l'edizione PS5 che quella PC hanno infatti dimostrato di avere qualche criticità.

Già nelle scorse ore, Helldivers 2 ha risolto i suoi più annosi problemi con la patch 1.000.11, migliorando anche il login.

Ora, come riportato anche da VGC, il limite massimo di giocatori per Helldivers 2 è stato aumentato, finalmente.

In un post su X/Twitter, Johan Pilestedt ha spiegato che il limite di utenti contemporanei (CCU) per il gioco è stato aumentato a 700mila giocatori, ma che si aspetta che questo limite venga comunque raggiunto.

«Ho un ultimo aggiornamento per stasera», ha scritto Pilestedt nel suo post.

«Abbiamo aggiornato il tetto massimo di CCU a 700.000. Purtroppo, ci aspettiamo che il CCU raggiunga questo livello. Crediamo che i tempi di attesa saranno molto più sopportabili».

Il gioco ha avuto un enorme successo su Steam: mercoledì 21 febbraio ha raggiunto un picco di 457.649 giocatori contemporanei. Ricordiamo che il nuovo aggiornamento riporta i giocatori alla schermata del titolo se rimangono inattivi per 15 minuti.

A quanto pare, quindi, Arrowhead non ha assolutamente intenzione di fermarsi con il migliorare il suo sparatutto di punta.

Nella nostra recensione vi abbiamo del resto spiegato che «Helldivers 2 è "solo" un divertente sparatutto multigiocatore palesemente ispirato a Starship Troopers. E troppo male non è.»

Restando in tema, il CEO di Arrowhead ha spiegato che Helldivers 2 non avrà mai alcuna modalità PvP per limitare il più possibile la tossicità online.

Nel mentre, altri fan di Xbox hanno lanciato una petizione diretta a PlayStation per cercare di convincerli a portare Helldivers 2 su Xbox Series X|S.