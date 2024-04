Helldivers 2, la nuova patch ha risolto i problemi di crash

Nelle scorse giornate diversi fan avevano segnalato l'emergere di bizzarri problemi su Helldivers 2, che potevano portare a crash improvvisi delle partite durante le missioni per diffondere la democrazia nella galassia.

Questi piccoli problemi non hanno fermato la volontà degli Helldiver di portare giustizia, riuscendo perfino a spazzare via gli Automaton — fino a quando non ne è stato svelato il loro ritorno — ma presto diventeranno un lontano ricordo.

Arrowhead era arrivata perfino a chiedere ai fan che avevano sofferto particolarmente di questi problemi di mettere da parte le loro copie di Helldivers 2 (che trovate su Amazon) e attendere l'uscita della patch, facendosi trovare pronti nel momento del bisogno. E quel momento è finalmente giunto.

Come riportato da Destructoid, è stato infatti rilasciato ufficialmente l'aggiornamento 01.000.202, che contiene prevalentemente alcuni piccoli bugfix ma con il vero obiettivo di risolvere tutti i crash che potevano verificarsi durante le partite.

Gli sviluppatori hanno anche sottolineato di essere più che consapevoli che esistono tanti altri bug da risolvere — alcuni dei quali potrebbero perfino essere stati introdotti con questa stessa patch — ma stanno attualmente indagando su possibili soluzioni da implementare in futuri aggiornamenti.

Aspettatevi dunque di dover aggiornare nuovamente le vostre copie su PC e PS5: nel frattempo, se non avete già scaricato questa patch, non possiamo che consigliarvi di procedere il prima possibile per tornare a difendere la democrazia in tutta la galassia.

Ricordiamo che lo sparatutto cooperativo di Arrowhead sta continuando a conquistare il mercato, senza avere alcuna intenzione di fermarsi: anche a marzo si è rivelato il gioco più venduto del mese.

In uno dei precedenti aggiornamenti è stato anche aumentato il level cap degli Helldiver: un indizio che faceva sospettare il possibile esordio di una terza fazione nemica. Per il momento, i giocatori dovranno "accontentarsi" di spazzare via nuovamente gli Automaton.