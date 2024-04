Helldivers 2, la democrazia trionfa: tutti gli Automaton sono stati spazzati via

Helldivers 2 aveva assegnato ai suoi giocatori un compito estremamente difficile per lo scorso weekend, così impegnativo che in molti pensavano fosse stato dato di proposito per farli fallire: dopo aver scacciato gli Automaton e averli contenuti in uno spazio molto ristretto, ora bisognava spazzarli via del tutto.

Considerando che Arrowhead si è impegnata notevolmente nelle scorse settimane per rendere questa fazione una minaccia credibile, aggiungendone perfino nuove varianti, sembrava praticamente impossibile che si potesse davvero arrivare a sconfiggerle tutte.

Ma i giocatori di Helldivers 2 (lo trovate su Amazon) non hanno mai mollato, si sono impegnati fino all'ultimo secondo e sono riusciti in quella che oggi potremmo definire un'impresa unica: gli sviluppatori hanno annunciato che tutti i bot sono stati ufficialmente distrutti.

Questo significa che la galassia è nuovamente libera e la democrazia ha ufficialmente vinto, dopo che i Terminidi erano già stati contenuti in ambienti controllati.

Come i fan ben sapranno, il mondo di Helldivers 2 è in costante evoluzione grazie a un vero e proprio "DM" interno, come nei giochi di ruolo dal vivo, con missioni constanti ed aggiornamenti basati sui risultati ottenuti dagli utenti.

La domanda dunque è lecita: ora che tecnicamente non esistono più minacce per la libertà nella galassia, che cosa succederà in Helldivers 2? E, soprattutto, possiamo davvero fidarci di chi ci dice che è tornata ufficialmente la pace?

Di sicuro dovrà succedere qualcosa di grosso per far tornare gli Helldiver in azione: magari potrebbe esserci una fuga di Terminidi mutati e particolarmente pericolosi, o si potrebbe scoprire che in realtà gli Automaton non sono stati ancora del tutto spazzati via. O magari una terza fazione nemica, che possa proporre una nuova sfida.

In ogni caso, la mossa di Arrowhead è sicuramente coraggiosa e unica nel panorama dei giochi moderni: l'obiettivo è quello di proporre continuamente una produzione fresca che incentivi la voglia di collaborare verso un unico obiettivo. E finora gli Helldiver si stanno dimostrando decisamente all'altezza delle aspettative.

Ricordiamo che recentemente l'esclusiva PlayStation di Arrowhead si è aggiornata aumentando il level cap, a dimostrazione di come le sfide non siano certo finite qui.