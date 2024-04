La pace è finita in Helldivers 2: gli Automaton sono tornati

La narrativa di Helldivers 2 continua e porta ovviamente altra guerra per i cittadini della Super Terra perché, contrariamente a quanto i giocatori potessero immaginare, gli Automaton sono tornati.

In una delle ultime missioni dello shooter di Arrowhead, i giocatori erano riusciti a respingere con forza il grande assalto degli Automaton, portando a termine la missione e respingendo le forze robotiche.

Advertisement

Gli Automaton sono letteralmente spariti dalla mappa di gioco per giorni, facendo pensare a tutta la community di Helldivers 2 che questo potesse essere il preludio per l'arrivo di una nuova fazione a rinfrescare le dinamiche della guerra.

C'erano le avvisaglie per l'arrivo di un nuovo nemico, in effetti, con i giocatori che avevano sperimentato degli attacchi molto strani che non erano legati a nessuna fazione nota, e hanno dato ulteriore supporto all'idea che potessero arrivare gli Illuminati.

Ma non è così perché, come riporta IGN US, il conflitto con gli Automaton non è finito.

Il game master di Helldivers 2 ha infatti lanciato un nuovo ordine maggiore che invita gli Helldivers a respingere la nuova flotta di robot.

«In qualche modo, gli Automaton sono tornati. Come sospettato da sempre, la precedente forza Bot era semplicemente un'avanguardia», si legge in una nuova dichiarazione della metanarrativa di Helldivers 2.

La mappa della galassia nel gioco ora mostra il settore Valdis sotto il completo controllo degli Automaton, con una serie di nuovi pianeti nei settori Lacaille e Hydra disponibili per le partite.

Ora i giocatori hanno tre giorni per fermare un assalto a Cyberstan e i pianeti circostanti. Ce la faranno? Sicuramente il game master farà di tutto per creare una bella sfida ai difensori della Super Terra.

Se volete entrare a far parte delle forze democratiche della Super Terra e fare la vostra parte per respingere gli Automaton, sappiate che trovate Helldivers 2 al miglior prezzo su Amazon in tutte le sue versioni.