Helldivers 2 si aggiorna, si parla di level cap nella patch 01.000.200

Helldivers 2 non si sta affatto fermando, perché la guerra galattica ha bisogno di eroi e questi eroi devono essere sempre aggiornati e pronti alla battaglia, anche grazie alla patch 01.000.200 che sta arrivando nello shooter di Arrowhead.

Il titolo è sempre stato in grande fermento dal lancio ad oggi, perché il team di sviluppo non ha perso l'occasione di mettere le mani sul gioco per risolvere quei problemi che sono emersi.

Prima risolvendo alcuni dei bug più fastidiosi apparsi in Helldivers 2, che ora sono un lontano ricordo come una tana dei terminidi dopo una granata, e poi cercando di bilanciare gli effetti più negativi di alcuni dei disagi ambientali, che erano stati introdotti nel gioco ma erano risultati troppo devastanti.

E ora, come riporta il team di sviluppo in una nota, è arrivato finalmente il tanto atteso aumento del level cap, e non solo.

«Oggi abbiamo un aggiornamento leggermente più grande per tutti voi per aiutarvi negli sforzi di liberazione della nostra galassia, nonché alcune nuove minacce ambientali a cui prestare attenzione», dichiara il team di sviluppo introducendo l'aggiornamento.

Tra le novità più importanti ci sono le modifiche al bilanciamento di missioni, stratagemmi, armi, nemici e Helldivers, così come delle correzioni generali e miglioramenti della stabilità.

Ma Helldivers 2 ora esaudisce anche la richiesta più incessante, o almeno una delle più incessanti, dei fan che volevano l'aumento del level cap. Con l'aggiornamento, infatti, ora i giocatori potranno raggiungere il livello 150, dal 50 che era il limite finora.

Ma, se avete sempre odiato il fuoco amico all'interno di Helldivers 2, purtroppo non ci saranno novità in questo senso da uno dei prossimi aggiornamenti. Come ha spiegato il team di sviluppo dovrete semplicemente stare attenti e non sparare ai vostri compagni.

