La democrazia controllata di Helldivers 2 è in pericolo: ci sono nuovi nemici a sorpresa

Proprio quando i giocatori di Helldivers 2 sembravano aver trovato una sorta di serenità, ecco che nello shooter di Arrowhead sono stati inseriti a sorpresa dei nuovi avversari della democrazia controllata. E, neanche a farlo a posta, sono un'altra volta temibili.

Era già successo qualche tempo fa che i giocatori si fossero ritrovati davanti degli avversari mai visti prima, ma la community si adattò in fretta alla nuova minaccia.

E ora, come riporta The Gamer, in Helldivers 2 sono stati inseriti in maniera subdola degli Automaton volanti.

Secondo le testimonianze di alcuni giocatori, la fazione degli automi sembra aver schierato sul campo di battaglia delle cannoniere che volano in alto e scansionano l'area con un riflettore rosso prima di scatenare una devastante raffica laser una volta che trovano una minaccia, ovvero i giocatori.

«Continuano a muoversi ma troppo presto per capire lo schema», ha commentato uno degli utenti che per primi ha condiviso la testimonianza dell'attacco di questi nuovi nemici.

Come raccontano altri giocatori, questi nuovi nemici rimangono fermi sul posto per pochi secondi al massimo, ed è possibile abbatterli facilmente come una normale nave da sbarco.

Ma questi nemici volanti non sono neanche gli unici nuovi strumenti di morte degli Automaton, perché altri giocatori riportano di aver avvistato dei camminatori simili agli AT-AT di Star Wars, ma molto più imponenti e temibili.

Il tutto è merito (o colpa, a seconda dei casi) del game master di Helldivers 2 che, come in una campagna di Dungeons & Dragons, decide di volta in volta cosa succede nella guerra galattica.

Nel frattempo il titolo si è anche aggiornato con delle novità più chiare e meno subdole, come ha spiegato il team nell'ultima patch note.

