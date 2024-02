Helldivers 2 ha avuto il primo weekend senza veri problemi

Helldivers 2 ha colpito l'industria dei videogiochi e i videogiocatori, tanto da aver creato problemi di vario tipo per via dell'elevato successo che, in maniera molto coerente con il gioco in sé, sono stati già presi in considerazione da parte di Arrowhead con delle soluzioni mirate e definitive.

Oltre ai problemi di natura tecnica tra PS5 (versione che trovate su Amazon) e PC, ciò che ha dato più problemi al team di sviluppo è senz'altro la capienza limitata dei server, che sono stati presi d'assalto dai giocatori e hanno lasciato Arrowhead completamente sopraffatti dalle preferenze del pubblico.

Dopo aver sistemato con celerità chi tentava di aggirare il problema rimanendo collegato per ore ed ore, creando formalmente un blocco per i nuovi accessi, Helldivers 2 si è preparato al weekend con un potenziamento notevole dei server di gioco già annunciati dal team di sviluppo.

Ed è andato tutto bene perché, come conferma Arrowhead, il fine settimana di Helldivers 2 è stato perfetto dal punto di vista della stabilità dei server.

«Sono davvero felice e orgoglioso del team di Arrowhead», ha dichiarato il CEO Johan Pilestedt in un recente post su X.

Pilestedt ha definito "straordinario" il risultato ottenuto da Helldivers 2 nel weekend, con i server che hanno gestito tutti i giocatori negli ultimi giorni senza problemi.

Ora che Arrowhead ha messo una spunta sui server potrà applicarsi per risolvere gli altri problemi, quelli minori, che i fan di Helldivers 2 hanno scoperto in questi giorni. Alcuni sono stati già risolti con l'ultima patch pubblicata da pochissimo, ma ci saranno altri interventi come ha specificato lo stesso CEO di Arrowhead:

«Ora abbiamo tempo per concentrarci sui miglioramenti al titolo e riprendere il nostro piano originale. Molte cose interessanti in arrivo!»

Helldivers 2 continua quindi ad essere il fenomeno del momento, ed è ancora più interessante notare che il titolo sia stato sviluppato con un engine morto da anni.