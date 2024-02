La patch 1.000.11 di Helldivers 2 è disponibile da oggi

Helldivers 2 ha colpito l'industria dei videogiochi e i videogiocatori, tanto da aver creato problemi di vario tipo per via dell'elevato successo che, in maniera molto coerente con il gioco in sé, sono stati già presi in considerazione da parte di Arrowhead con delle soluzioni mirate.

Oltre ai problemi di natura tecnica tra PS5 (versione che trovate su Amazon) e PC, il fastidio più imponente emerso da questi primi giorni in compagnia di Helldivers 2 riguarda senz'altro i problemi relativi ai server presi d'assalto che, per i giocatori che tentano l'accesso, generano code molto lunghe al login.

Advertisement

Il problema è relativo al fatto che qualcuno ha provato ad aggirare questi problemi rimanendo per ore ed ore collegato al gioco, anche di notte, con l'obiettivo di mantenere la priorità attiva ed entrare in partita velocemente. Una situazione che il team di sviluppo aveva individuato immediatamente, promettendo una soluzione.

La soluzione è stata implementata proprio oggi, insieme a tanti altri interventi, all'interno della patch 1.000.11 disponibile su tutte le piattaforme, e che il team ha spiegato per intero in un post.

Oltre ad una serie di interventi legati alla stabilità di Helldivers 2 sia su PS5 che su PC, il team di sviluppo ha lavorato per fare in modo che gli utenti che risultino inattivi all'interno del gioco siano disconnessi, così da liberare posto all'interno dei server e far procedere il login in maniera fluida.

Tuttavia la cosa curiosa è che la patch ha introdotto altri problemi, perlopiù innocui e che non minano la giocabilità in generale, su cui il team di sviluppo sta già lavorando per un prossimo aggiornamento.

Anche perché con il successo che lo shooter sta avendo, in grado di rivaleggiare anche con il fenomeno Palworld, è necessario che ci sia attenzione perché tutto proceda per il meglio.

Nella nostra recensione dello shooter, vi abbiamo detto che il titolo è «dotato di un gameplay quasi mai noioso, anche se per raggiungere i fasti di grande classico dovrà ancora percorrere molta strada davanti a sé».