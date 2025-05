Helldivers 2 continua a essere una salvezza per PlayStation

Helldivers 2 è stato uno tra gli ultimi casi di successo di prodotti che sono esplosi, dal punto di vista mediatico e commerciale, e per PlayStation ha rappresentato la salvezza del suo tremolante settore dei live-service.

Se l'interesse iniziale potrebbe essersi attenuato agli occhi del grande pubblico, com'è normale che sia per giochi del genere, il titolo sviluppato da Arrowhead mantiene una base di giocatori sorprendentemente solida come segnala Pushsquare.

Gli altri prodotti persistenti di PlayStation come MLB The Show 25 e Gran Turismo 7 stanno andando ancora bene, ma nessun altro gioco del portfolio Sony ha saputo costruire una longevità paragonabile a quella di Helldivers 2 nel settore dei live service.

Anche con gli scivoloni di alcuni momenti della sua vita, con il director che ha esortato i fan a non comprare Helldivers 2 in un determinato momento, lo shooter multiplayer è sempre stato una garanzia.

L'ultimo importante aggiornamento di Helldivers 2 sta già catalizzando l'attenzione dei giocatori, riportando in azione numerosi soldati che avevano momentaneamente abbandonato il campo di battaglia. Su Steam, il gioco ha registrato un picco di circa 79.000 giocatori contemporanei, un dato impressionante che testimonia la rinnovata vitalità del titolo.

L'aggiornamento introduce una nuova minacca per gli Illuminati. Questa fazione aliena rappresenta una sfida inedita che promette di rinnovare l'esperienza di gioco con meccaniche e nemici mai visti prima.

«La minaccia degli Illuminati è cresciuta, scatenando nuovi terrori sui nostri cittadini in tutta la galassia», recita la descrizione ufficiale, introducendo un tono apocalittico che ben si adatta all'universo narrativo del gioco.

Helldivers 2 è stato centrale in molti discussioni, anche per il suo director molto espansivo che spesso ha condiviso la sua visione sul mondo dei videogiochi. In fondo, un gioco che riesce a catturare addirittura l'attenzione dell'ONU non è una cosa da tutti i giorni.

Per questo, forse, PlayStation sta continuando a investire nel settore dei giochi multiplayer con un altro studio nato da zero che produrrà solo esperienze di questo tipo.