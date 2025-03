Helldivers 2 fece "arrabbiare" PlayStation: «Mi chiesero cosa stessi fumando»

Helldivers 2 è stato uno dei successi più sorprendenti in casa PlayStation: lo sparatutto cooperativo ha saputo battere ogni record, rivelandosi anche il più grande successo di sempre tra i prodotti lanciati su PC.

Un successo dovuto non solo a un'esperienza di gioco divertente in compagnia, ma anche per la chiarezza e la comunicazione del team di sviluppo, che a quanto pare ha causato non pochi attriti con PlayStation durante il primo periodo.

Il direttore creativo Johan Pilestedt ha infatti ricordati nel corso di un suo intervento alla GDC — dove sono stati anche svelati i migliori videogiochi dell'anno per gli sviluppatori — un retroscena interessante sul lancio di Helldivers 2, che come alcuni di voi ricorderanno non fu esattamente privo i problemi.

Lo sparatutto di Arrowhead (che trovate su Amazon) fu infatti un successo totalmente inaspettato e i server non riuscirono a tenere il passo con la fortissima domanda: il risultato fu che tantissimi utenti non riuscivano a oltrepassare la schermata iniziale, dato che non c'erano posti liberi per far entrare giocatori.

Johan Pilestedt era dunque intervenuto sui social per invitare i giocatori interessati ad avere pazienza e attendere un aggiornamento che avrebbe migliorato i server, suggerendo di non comprarlo fino a quel momento.

Una reazione decisamente inaspettata e che ha sorpreso positivamente i giocatori, ma che allo stesso tempo, come svelato dallo stesso Pilestedt nel suo intervento, gli ha causato una sonorissima tirata d'orecchie dai vertici PlayStation (via PC Gamer):

«Dopo 5 minuti ho ricevuto una chiamata dalle gentili persone in PlayStation, che mi chiesero cosa c***o stessi fumando. Non consigliare alle persone di non comprare il tuo gioco!»

Una reazione decisamente severa, considerando che il messaggio del direttore creativo aveva le migliori intenzioni possibili ed era destinato a chi aveva messo da parte i risparmi solo per un gioco, ma ha ammesso che effettivamente non era proprio una mossa "saggia", da un punto di vista aziendale.

In ogni caso, possiamo dire che i problemi del lancio non hanno affatto frenato la crescita del gioco: Helldivers 2 è ancora oggi uno dei più grandi successi di casa PlayStation, al punto che Sony ha deciso di realizzarne un adattamento cinematografico.

Ma non solo: la sua satira sui regimi totalitari ha attirato anche l'interesse dell'ONU, che ha chiesto agli autori di Helldivers 2 di collaborare sul tema.