La satira di Helldivers 2 conquista anche l'ONU, che vuole collaborare

Helldivers 2 è una satira molto forte e diretta dei totalitarismi e della propaganda ad essa collegati, con riferimenti molto diretti a Starship Troopers tra le ispirazioni più evidenti.

Lo stesso team di sviluppo gioca su questo aspetto nella comunicazione e nel tono di voce che utilizza con la community, invitando i giocatori di Helldivers 2 a battersi per la democrazia controllata e per la controffensiva della Super Terra nei confronti di popoli e relativi pianeti alieni.

Il modo in cui Arrowhead ha raccontato la satira in Helldivers 2 ha conquistato tutti, anche l'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Come riporta PC Gamer, Johan Pilestedt, CEO di Arrowhead spiega che il team di sviluppo ha attinto all'estetica patriottica di Stati Uniti, Unione Europea e delle stesse Nazioni Unite, mescolandola con i "mantra retorici" di regimi come la Germania nazista e la Corea del Nord.

Un'analisi che ha funzionato al punto di attirare l'attenzione, tutta positiva, dell'ONU che ha chiesto ad Arrowhead di collaborare per fare divulgazione proprio sul tema della propaganda e della manipolazione psicologica.

«In realtà, abbiamo ricevuto un messaggio dall'ONU che ci chiedeva se volevamo parlare, in qualche modo, di difesa psicologica contro la manipolazione», ha spiegato Pilestedt nel suo intervento.

Non è chiaro, al momento, se il dialogo tra Arrowhead e l'ONU sia continuato dopo quel primo messaggio, ma Pilestedt torna sul modo in cui gli autori di Helldivers 2 hanno lavorato per costruire quella narrazione satirica:

«Facciamo tutto con divertimento e buon umore, e cerchiamo davvero di far riconoscere alle persone la scienza di cosa sia uno stato totalitario. Se inizi a indossare la stessa uniforme di tutti gli altri e fai saluti costanti, potresti trovarti in un regime totalitario.»

C'è da dire che queste dichiarazioni vanno in contrasto con quanto dichiarato in precedenza da Pilestedt, che non crede che i videogiochi debbano fare politica.

In ogni caso, l'interesse dell'ONU nei modi in cui Helldivers 2 racconta il suo mondo dev'essere un complimento per gli autori. Così come i fan che si confondono per Starship Troopers, in un certo senso.