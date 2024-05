Helldivers 2 arriva su Xbox... ma in un altro gioco

La creatività dei giocatori è in grado di fare cose notevoli in alcune occasioni, come nel caso di Helldivers 2 che è stato portato su Xbox grazie alla Forgia di Halo Infinite.

La modalità di creazione presente all'interno dello sparatutto di Xbox (che trovate su Amazon) permette di creare non solo delle mappe ma delle intere modalità di gioco, e alcuni hanno voluto creare lo shooter di Arrowhead.

Come riporta IGN US, infatti, all'interno della Forgia di Halo Infinite è stato creato "Helljumpers" da parte del team di creatori The Forge Falcons.

Questa esperienza in stile Helldivers è attualmente in fase di sviluppo, e sembra destinato a essere un'esperienza PvE composta da otto scontri semi-scriptati, durante i quali i giocatori entreranno in una mappa e si impegneranno a completare una serie di missioni principali e obiettivi secondari generati proceduralmente mentre affrontano nemici e boss dell'IA.

In Helljumpers sono stati inseriti anche l'equivalente degli stratagemmi, come quello che fanno parte del loop gameplay di Helldivers 2, proprio con l'obiettivo di ricreare un'esperienza del tutto simile.

Il team stima che il completamento di Helljumpers richiederà circa due o tre ore per i giocatori che si concentrano principalmente sugli obiettivi principali, o circa cinque ore per coloro che desiderano affrontare tutti i contenuti opzionali. Helljumpers verrà lanciato a giugno, possibilmente nei primi giorni del mese secondo le speranze del team.

Mentre anche la community di PS5 ha dichiarato apertamente di volere Helldivers 2 anche su Xbox, e lo stesso Phil Spencer ha addirittura dichiarato che la sua assenza sia problematica per il settore, almeno Halo Infinite dà la possibilità ai giocatori Xbox di giocare qualcosa di simile.

Nella speranza che le cose possano cambiare, ovviamente, visto che c'è chi crede che Helldivers 2 possa arrivare effettivamente su Xbox prima o poi, sebbene non ci siano ancora conferme in questo senso.